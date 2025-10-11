据 CNBC 报道，苹果公司正与计算机视觉初创企业 Prompt AI 进行收购的“最后阶段谈判”，计划收购该公司的核心技术及人才。

据透露，Prompt 领导层已在本周四的全员会议上向员工通报了交易进展，并表示部分未能加入苹果的员工将获得补偿，同时相应员工也可申请苹果的其他空缺岗位。

据悉，Prompt 投资人将在此次交易中获得部分资金回收，但无法完全收回投资，会议中高管要求员工在公开求职或与外界沟通时，暂时不要提及苹果的名字。

公开信息显示，成立于 2023 年的 Prompt AI 曾在同年完成由 AIX 与 Abstract Ventures 领投的 500 万美元种子轮融资。其核心产品是一款名为 Seemour 的应用，可与家庭安防摄像头连接，提供高级识别与分析功能。该技术能让摄像头识别人、宠物及家中其他物体，并对异常活动发出警报或生成文字描述，甚至还能回答用户对于摄像头画面内容的提问。

不过，Prompt CEO 透露，虽然公司技术成熟、应用表现良好，但商业模式并未奏效，后续公司计划下线 Seemour 应用，并通知用户相关数据将被删除，以确保隐私安全。

当前，硅谷科技巨头普遍通过“人才收购”（acquihire）方式吸纳 AI 团队，以提升研发实力并规避监管压力。与之相比，苹果此次收购规模较小。此前，Meta 曾以 143 亿美元投资 Scale AI，并吸纳其创始人及高管；谷歌则以 24 亿美元与 Windsurf 达成协议，引入其管理团队并签署技术授权。

一贯谨慎的苹果在收购上历来动作不大。自成立近半个世纪以来，苹果最大的一笔并购是 2014 年以 30 亿美元收购 Beats。苹果更倾向于低调收购小型团队，将其技术与人才融入自家产品线中。

部分分析师认为，苹果在生成式 AI 领域进展相对缓慢，正是由于其不愿进行大规模并购。

尽管外界对苹果的“Apple 智能”评价平淡，但不可否认的是苹果的确在计算机视觉领域取得了一系列技术性突破，预计 Prompt 的技术与团队将被整合至苹果的 HomeKit 智能家居部门，为苹果的家庭视觉感知与安全生态提供进一步支持。