OpenAI首席执行官Sam Altman于10月14日表示，从今年12月起，ChatGPT将允许通过年龄验证的成年用户访问成人向内容。

据介绍，这项调整将随着年龄验证机制（age-gating）的全面实施一同推出，体现了公司“将成年人视为成年人（treat adult users like adults）”的原则。

Altman在社交平台X上发文称，过去ChatGPT在内容限制上“相当严格”，主要是出于对心理健康风险的谨慎考虑。公司希望确保模型在应对心理健康问题时足够安全，但这样的做法也让许多并无此类问题的用户觉得产品“没那么有用，也不够有趣”。

他表示，OpenAI目前已具备更完善的风险缓解手段和新的安全工具，“因此我们将在多数情况下更安全地放宽限制”。他同时举例称，在这一原则下，平台将允许更多内容类型的出现，例如对完成年龄验证的成年人开放情色文学。

Altman还透露，OpenAI将在未来几周内推出新版ChatGPT，允许用户更灵活地设定机器人的语气与个性。“如果你希望ChatGPT以更接近人类的方式回应、使用大量表情符号，或者表现得像一个朋友，它都应该能做到——但前提是用户主动选择，而不是我们为了提升使用量而默认开启。”

同日，Meta宣布将在Instagram及其生成式AI工具中引入新的内容过滤系统，参考PG-13电影分级标准，以限制未成年用户可见的内容。