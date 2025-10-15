在青春期频繁使用社交媒体，这种现象正在随着手机的普及而进一步普遍。然而，这种习惯可能也正在悄然影响青少年的学习能力。

一项发表在《美国医学会杂志》（JAMA）的研究发现，那些在9岁到13岁之间，社交媒体使用时间不断增加的孩子，在阅读、词汇和记忆测试中的表现，普遍比那些几乎不用社交媒体的同龄人更差。

研究人员把6500多名孩子分成了三组：一组几乎不使用社交媒体，占了大约一半；第二组使用时间逐渐增加，到13岁时每天大约花一个小时；还有一小部分孩子——大约6%——使用时间增长得最快，到13岁时每天已经花上了三小时甚至更多。结果显示，即使是每天只使用一个小时的孩子，他们在阅读和记忆测试中的平均分也比不使用社交媒体的孩子低1到2分，而高使用组的差距更明显，有的项目甚至相差4到5分。虽然这些分数看起来不算多，但研究人员认为，这种差距会随着时间被放大——社交媒体使用越多，认知能力下降的趋势越明显。

心理学家Sheri Madigan指出，这种“剂量效应”说明问题并不只是沉迷手机的孩子才有风险，而是，“哪怕每天只刷一会儿，也可能产生影响”。

另一位心理学家Mitch Prinstein则表示，青春期是大脑发育最关键的阶段之一，神经系统正在重新连接和塑形，“这个阶段的大脑对外部反馈非常敏感，而社交媒体恰好就是一种不断提供即时反馈的环境。”他认为，这种快节奏的信息刺激，可能让孩子越来越难以集中注意力，难以进行深度学习。

Nagata团队在之前的研究中也发现，大部分孩子在13岁之前就已经接触社交媒体，平均拥有三个账号。许多人表示自己会“忘记时间”，有四分之一的孩子承认，他们用社交媒体是为了逃避烦恼，还有超过一成的人认为社交媒体对学业产生了负面影响。于此，团队认为：孩子们越来越早地进入了一个由信息、点赞和短视频构成的世界，而他们的认知系统可能还没有准备好去适应这种刺激。

当然，这项研究并不能证明社交媒体直接导致了学习能力下降。不过，它也在揭示一种值得注意的趋势：随着社交媒体使用时常的增长以及这种行为逐渐成为一种习惯，此前被主张的慢速、专注、连续的认知模式正在愈发不适应当下的社会环境并与之脱节。但这种转变可能也会触及到另一些深层次的疑惑（而不是问题）：这时，怎样的生存方式才会更契合后移动互联网时代的信息节奏？

对于这个问题，更早之前，有位成年人给出了自己的回答。

大概在16年左右，为了不让自己被政治新闻包围，埃里克·哈格曼（曾担任某公司的全球数字商务高级总监）决定让自己“消失”。他搬到俄亥俄州一处废弃的养猪场，断开社交媒体、不再看新闻，在公共场所听白噪音磁带以隔绝外界，而这让他的生活看起来像是上个世纪的产物。

“我们为什么要关注所谓的政治动向和竞选演说?这么做有什么好处?我们为什么要看这些推文呢？”——哈格曼尝试用否定的方式去拒绝不被自己认可的主流趋势，而显然，这也让随之付出的代价变得相当高昂，甚至不具备普遍性。或者换句话说，想要回答这个问题，有时，会相当难。

再把目光转回那些社交媒体的青少年用户。如今，一些国家正通过政策来界定这种影响——限制使用时长、规范推送内容，甚至明确规定只有达到一定年龄的用户才能使用这些平台。无论这些措施是否有效，它们都在指向一个境况：社会正在变化，人与信息之间的关系正在被尝试重新界定。它或许本该如此，但也未必理所应当。

所以，再回到刚才的这个疑惑，我想，这并不是一个需要谁来回答的问题。相反，它会更加需要思考。