滴滴旗下出行平台“99”近期宣布，以“99Food”为品牌的外卖业务即日起在巴西第二大城市里约热内卢开始试运营。根据规划，99的外卖业务将在2026年1月前进入巴西20个主要城市，到2026年年中在巴西100个城市提供服务。

在里约热内卢上线当日，99宣布已有1.7万家里约的餐厅入驻平台，包括汉堡王、麦当劳、肯德基、Outback（牛排馆）、Abbraccio（意大利餐厅）和Bacio di Latte（冰激凌连锁）等巴西连锁品牌。在里约注册99外卖的骑手超过了5万名。

今年4月，滴滴对外宣布重启巴西外卖业务，6月中旬开始在首个城市戈亚尼亚提供服务，8月上线巴西第一大城市圣保罗，仅用4个月时间就在圣保罗和里约热内卢两大都市圈开始提供服务。

巴西99负责人王思蒙表示，“里约热内卢是99在巴西的第二大市场，也是99两轮业务的最大市场，开始在该市提供服务对99具有战略意义。”

据99透露，除里约市区以外，99的外卖服务范围也将延伸至大里约地区的另外七座城市。

据官方数据，滴滴于2018年通过收购出行平台99进入巴西市场，为当地用户提供出行、金融和配送服务。经过7年多的发展，滴滴目前在巴西拥有5500万活跃用户、150万名司机，提供的配送和出行服务覆盖了巴西3300多个大小城镇。其中，两轮出行服务的订单量在近三年内突破了10亿。