就在昨晚的大洋彼岸，一场突如其来的赛博停电席卷了欧美等海外地区的互联网用户。

在这一天里，网民们惊奇地发现，此前随手可用的联网服务，纷纷成了最熟悉的陌生人。有人起床准备开会，发现视频会议软件全挂；有人推门想看监控，智能门铃一片漆黑。短短几个小时里，社交、支付、游戏、物流、办公软件接连瘫痪。人们开始意识到，这并非某个应用的小故障，而是整个网络世界的地基出了问题。

当然，作为这起事故的“罪魁祸首”，正是亚马逊的云计算部门——AWS（Amazon Web Services）。这个名字平时很少被普通人提起，却是互联网的“看不见的引擎”。而在海外相当一部分地区，无论是社交平台、银行后台还是智能家居，几乎都有一部分在AWS的服务器上运行。或者换句话说，AWS显然成为了网络世界基础的一部分（为近30%的互联网业务提供支持）。

也正如海外用户所见（以及我们吃瓜看到的那样），事故起始于美国太平洋时间10月19日深夜。AWS位于弗吉尼亚州的美国东部数据中心（US-EAST-1）——这是亚马逊最早、也是流量最密集的区域——率先出现异常。23点49分，监控系统显示服务错误率飙升，延迟剧增。不到一小时，工程师确认问题出在DNS（域名系统）解析环节。简单来说就是，服务器“迷路了”。它找不到自己该去的地方，所有依赖数据库DynamoDB的应用都陷入停滞。AWS随后紧急排查，凌晨两点多初步缓解问题，但直到第二天下午三点，服务才完全恢复。官方在事故说明中称，这是内部网络监控子系统的故障引发的连锁反应，并非黑客攻击——一次彻头彻尾的“自己绊倒自己”。

基于AWS的庞大体量，它带来的后果也极为直观。根据故障监测平台Downdetector数据，全球超过两千家服务商受影响，累计超过八百万用户报告问题。社交软件方面，Reddit、Signal、Snapchat同时宕机，用户无法登录或发送消息；加密货币交易所Coinbase、投资平台Robinhood以及美国多家银行的转账系统停摆，英国用户甚至刷不了卡；游戏玩家也没好到哪去，《堡垒之夜》《使命召唤》《精灵宝可梦Go》服务器全线离线，连Epic游戏商城都一度打不开。娱乐之外，连亚马逊自己的电商网站、Prime Video、Amazon Music也遭殃。Alexa无法响应指令，Ring门铃摄像头黑屏，用户早晨被闹钟放鸽子。有网友在社交平台上调侃：“我家的门铃比我先下班。”

对普通人来说，这可能只是几个小时的App抽风；但对企业而言，这段时间几乎是停摆。AWS为了减轻内部负载，临时限制了EC2实例启动速率。部分在线服务被迫中止更新，数据积压、交易延迟、请求排队。虽然最终没有出现数据丢失，但这种来自赛博时刻的无力感，几乎在每个技术团队里蔓延开来。

而在网络的另一头，马斯克显然是乐坏了。他在X（原Twitter）上转发了一张据称来自亚马逊的截图，上面写着“75%的生产代码由AI生成”。他配文：“You don’t say…🤔（这还用你说？）”。虽然后来X官方给这条帖子加上了注解，指出该截图并非官方声明，但马斯克想表达的意思已经很明确——你们吹AI写代码写得欢，结果连系统都搞挂了。这条帖子迅速登上热搜。网友纷纷调侃：“AI写的Bug，AI修得回来吗？”、“马斯克比AWS的状态页更新得还快。”趁热度正高，他又顺势宣传自家的X Chat，强调自己“不依赖AWS”···

在事故结束后的数天内，媒体和专家的讨论几乎集中在一个问题上：我们是不是把太多关键业务，交给了太少几家公司。有媒体认为，这次事件显示出“互联网用户的命运，过度依附于少数提供商”。专家则强调，云计算市场的集中度极高，全球前三家——AWS、微软Azure和谷歌云——控制了超过七成的基础设施。一旦其中一家“卡壳”，整个数字生态就会失衡。

而这也并非杞人忧天。AWS的US-EAST-1区域在2020年、2021年都发生过类似宕机。每一次事故都像是一次压力测试，揭示出系统的脆弱边界。当然，除了集中度问题，这次事故也让另一个话题重新被提起：自动化和人力削减（powered by AI）。

过去几年，亚马逊持续用AI接管更多内部流程。AWS的运维、监控、负载分配，越来越多地由算法完成。与此同时，公司也在精简人力——从2022年到2025年，亚马逊累计裁员超过2.7万人，仅今年7月，AWS就削减了数百岗位。CEO安迪贾西在给员工的信中说：“生成式AI和智能代理会改变我们的工作方式，未来很多事将需要更少的人去做。”这句话在事故之后被重新翻了出来。有人评论道：“看来确实更少的人在做事——包括修服务器的。”尽管AWS否认裁员与宕机有直接关系，但业内普遍认为，自动化让系统效率提高的同时，也削弱了“人工干预”的灵活度。

也当然，十五个小时后，世界重新上线，网页能开、游戏能登，AI助手又能够正常回应。但在这短暂的停顿之后，或许有人会这么意识到——在这个越来越依赖自动化和AI的时代，所谓稳定，也许从来没像我们以为的那样理所当然。