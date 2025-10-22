10月22日，在经过了数月的开发者版本内测后，鸿蒙6正式发布，并面向首批90多款机型开启规模公测。这一版本也是鸿蒙在端侧AI能力的一次全面落地。

华为表示，目前首批80多个鸿蒙应用智能体已经上架小艺智能体广场，范围覆盖了教育医疗、娱乐互动、生活服务等领域，可以协助用户制定旅行计划、值机选座、点外卖等任务。

HarmonyOS 6从生态到体验全面进化，正在从可用迈向好用。根据官方公布的最新数据，截至目前，搭载HarmonyOS 5的终端设备已突破2300万。而在9月底，这一数字刚刚超过2000万。余承东此前曾在社交平台表示，鸿蒙5终端设备从0到1000万台用了10个月时间，而从1000万到2000万只用了2个月时间。

而根据此次更新的版本，相较于鸿蒙5的系统重构，鸿蒙6在内核上做了进一步技术框架更新。华为披露，鸿蒙6采用了智能体框架（HMAF），在这一框架下，开发者无须自建底层算法团队或投入高昂研发成本，可开发出具有智能交互、自主决策和群体协作能力的智能体，将鸿蒙系统界面从传统的“App触控”转变到“自然语言交互”。

而在此次版本更新中，一些头部应用也主动选择在鸿蒙首发新功能，比如大麦、京东等多个智能体在鸿蒙端首发上线。