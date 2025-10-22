据悉，OpenAI已于近日正式发布AI浏览器ChatGPT Atlas。Atlas以ChatGPT为核心构建，目前已在macOS平台全球上线，Windows、iOS与Android版本则即将推出。

OpenAI表示，Atlas的设计初衷是“重新定义人们使用互联网的方式”。它不仅整合了此前ChatGPT内置的搜索功能，还让AI深入浏览器内部，成为用户在网页中的“随行助手”。用户在浏览网页时，无需复制、切换或离开页面，ChatGPT即可理解当前内容并协助完成任务，如生成总结、编辑文本、规划日程或预订航班。

Atlas内置“记忆（Memory）”系统，使ChatGPT能够在不同网页和会话之间保留上下文，实现更个性化的使用体验。例如，用户可直接询问：“帮我找出上周浏览过的职位信息，并总结行业趋势以备面试。”所有浏览记忆均可由用户自主管理或删除，隐私控制完全可选。

此外，Atlas搭载的“Agent模式”进一步扩展了ChatGPT的行动能力，支持在网页环境中自动执行操作、研究资料、整理文件甚至规划事件。目前该模式正向ChatGPT Plus、Pro与Business用户开放预览。

业内人士指出，AI浏览器已成为大模型竞争的新前沿。此前，OpenAI曾在2024年推出搜索引擎原型SearchGPT；今年夏季，AI初创公司Perplexity发布Comet浏览器，而谷歌也宣布将在Chrome中深度整合Gemini助手，使其可代办购物与预约等任务。