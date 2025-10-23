动点出海获悉，印尼云厨房平台Hangry日前宣布完成A5轮融资。

据了解，本次募资额为1050万美元，由Alpha JWC Ventures领投。公司称，本轮资金将用于扩大运营网络、提升生产效率，并升级厨房基础设施与设备，以支持旗下品牌在更高订单量下保持出餐一致性；同时也将为海外扩张做准备，马来西亚将成为其首个海外市场。

Hangry成立于2019年11月，是印尼目前规模最大的多品牌云厨房平台之一。公司采用“云厨房+多品牌”模式，在同一厨房点位下运营多个自有品牌，通过标准化流程与共享产线实现高效出餐和成本控制。截至目前，Hangry已孵化18个品牌，在全国布局超过118个厨房节点，每个厨房每日可处理逾千份订单。

在品牌结构上，Hangry的18个品牌中有17个以鸡肉为核心，涵盖本地与国际风格的炸鸡品类，另有咖啡与饮品品牌Dari Pada。旗下品牌Moon Chicken、Ayam Mak Dura与Ayam Koplo已成为主要增长驱动，凭借稳定口味与可负担价格在GrabFood、GoFood及ShopeeFood等外卖平台中位列前十。公司表示，当前其产品起价约1美元，目标是同时覆盖大众化与中端消费需求。

Hangry的增长轨迹也映射出印尼餐饮行业的结构性变化。过去几年，随着外卖生态普及与线上化用餐习惯的形成，越来越多的消费场景发生在“线上点单—前置厨房—即时履约”的链路中。本土品牌正在取代部分跨国连锁的市场份额，消费者对“高品质、低价格、可及性”的追求推动云厨房模式成为新的扩张路径。

在这一趋势下，鸡肉类餐食成为竞争最为集中的品类，占印尼线上外卖品牌总量的20%以上。Hangry以标准化工艺和多品牌协同为基础，通过密集布点与精简菜单实现快速复制。公司称，其厨房流程和配方仍在持续优化，以确保口味与一致性指标，同时在苏门答腊、加里曼丹、爪哇和巴厘岛等区域继续扩张厨房节点。

谈及展望，Hangry表示，未来将在马来西亚市场落地首个海外厨房，并持续探索AI在厨房调度、产能规划与菜单设计等环节的应用。

随着云厨房模式在东南亚主流市场的渗透率提升，这家公司正试图在规模效率与本地口味之间，寻找一条新的平衡路径。