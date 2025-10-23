据外媒援引微软近期提交的股东委托书（Proxy Statement）指出，公司董事长兼首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）在2025财年的总薪酬达9650万美元，较上一财年增长近22%。

根据文件，纳德拉的基本薪资保持在250万美元，与去年持平；其余收入包括8400万美元的股票奖励、950万美元的非股权激励奖金，以及约19.6万美元的其他补偿。

微软表示，自2014年纳德拉上任以来，公司营收增长三倍、净利润增长四倍、每股收益增长五倍，因此“应通过绩效导向的激励机制，鼓励他继续推动企业长期增长与股东价值提升”。

微软称，纳德拉的薪酬结构几乎完全与业绩挂钩，约95%的薪酬与公司长期表现直接相关，不包含任何按时间计算的股权奖励。公司为2025财年设定的目标绩效股票奖励金额为5000万美元，自2022财年以来保持不变。

截至2025年6月30日，微软财年营收达2817亿美元，净利润1018亿美元，每股收益13.64美元。除LinkedIn下滑外，各部门营收均实现双位数增长，其中Azure收入突破750亿美元，同比增长34%。微软目前在全球拥有70个运营区域、超过400座数据中心，并在本财年新增2吉瓦算力容量。

同期，公司报告称Microsoft 365商业付费用户数达4.3亿，个人版订阅用户8900万，LinkedIn注册会员超12亿；约23万家机构使用了Copilot Studio服务，而Azure AI Foundry已拥有1.4万名客户。

微软高管团队整体薪酬同样亮眼：首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）获授2950万美元，商业部门CEO贾德森·奥尔托夫（Judson Althoff）获授2820万美元，首席营销官沼本健（Takeshi Numoto）则为1187万美元。

至于普通员工，微软披露其在大规模裁员约9000人后，2025财年员工薪酬中位数为20.1万美元。公司称，纳德拉与普通员工的年薪酬比例达到480比1，换言之，他的年收入是普通员工的480倍。