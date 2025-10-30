据外媒报道，语法工具开发商Grammarly宣布将公司更名为Superhuman，这是继今年7月收购邮件客户端Superhuman后的最新举措。更名后，公司层面将以Superhuman品牌运营，但Grammarly这一产品名称将继续保留。

公司表示，此次调整旨在推进品牌重塑，未来将把此前收购的生产力平台Coda等产品纳入统一品牌体系。与此同时，Superhuman推出了AI助手“Superhuman Go”，已集成于原Grammarly浏览器扩展中，可提供写作建议、邮件反馈，并与Gmail、Jira、Google Drive、Google Calendar等应用协同，在撰写邮件或安排会议时自动调用上下文信息。

用户可在Grammarly扩展中启用Superhuman Go，并在公司推出的Agent Store中试用包括查重、校对等不同AI代理。该功能现已向所有用户开放，Pro版本订阅价为年付12美元/月，Business版本为年付33美元/月，后者包含Superhuman Mail功能。

公司称，未来还将为Coda文档套件和Superhuman邮件客户端加入更多AI功能，如从内部与外部系统提取信息、自动补充文档与邮件内容。过去几年，Grammarly通过收购Coda与Superhuman不断扩展其生产力工具版图，此次公司更名标志着其从语言工具向AI办公生态的全面转型。