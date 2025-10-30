在公司宣布完成重组、确立“基金会+集团”双层架构后，日前，OpenAI发布了最新一期官方播客。这期节目由Sam Altman、首席科学家Jakub Pachocki与联合创始人Wojciech Zaremba同台，对话主题直指公司的未来方向。

此次讨论语气冷静，却显然关乎一次结构性的重塑：当AI的影响已越过模型与产品本身，OpenAI正在思考，自己究竟要成为一家怎样的公司。

ChatGPT不再只是终点

如果说过去十年AI的竞争中心在“模型规模”，那么如今，OpenAI的关注点正在转向“AI以何种形式存在”。Altman在节目中提出，人工智能的价值不在于复制人类智能，而在于扩展人类能力——让AI成为一种能被个人和机构自由调用的通用接口。

他称之为“个人API”。它将AI从单一的对话窗口，转变为一种贯穿日常工作的基础层，连接任务、服务与决策。Altman认为，AI的真正意义不是提供答案，而是帮助人们更高效地提出问题。

这种思路也让OpenAI的产品方向发生了根本转变。ChatGPT不再是终点，而是一个平台化的起点——公司希望让开发者和企业能在其技术之上构建新的产品与生态。Altman引用比尔·盖茨的话，总结这种理念的核心：“当外部创造的价值超过平台本身，你才真正建立了一个平台。”

AI能否成为科学家？

AI能否成为科学家？这几乎是OpenAI内部研究团队正在试图回答的问题。Jakub Pachocki认为，深度学习的发展正在逼近一个新的阶段——模型不仅能学习知识，也能生成新的知识。

他解释说，OpenAI的目标是让AI逐步参与科研过程：2026年之前成为科研助理，2028年实现独立研究。为此，团队正在探索一种名为“思维链保真（Chain-of-thought faithfulness）”的新机制，用以追踪模型的推理路径，理解AI在得出结论时的内部逻辑。

Jakub还提出了一个五层安全框架——从价值与目标对齐，到可靠性、防御鲁棒性与系统安全——用于确保科研AI在扩展能力的同时保持可控。他强调，真正的安全并非限制，而是科研体系的一部分。

当计算成为新的能源

算力问题几乎贯穿整个对话。在Altman看来，AI的下一个瓶颈不在算法，而在能源与供应链。

他透露，OpenAI目前已签署超过30GW的算力建设承诺，总投资规模约1.4万亿美元，与AMD、Broadcom、Google、Microsoft、NVIDIA、Oracle、SoftBank等全球科技公司共同参与。

Altman将这一体系称为“算力工厂（Compute Factory）”——一个持续扩张的计算能源网络。他希望未来能实现每周1GW的新增产能，并将单GW的五年周期成本降至200亿美元。

在他看来，AI的发展正在经历一次“能源化转折”。计算资源正成为一种新的社会能源，就像电力推动工业化那样，算力将成为推动智能化的底层驱动力。OpenAI计划通过长期合作与资本市场融资，确保这一体系的可持续建设。

社会层的安全：从AI安全到AI韧性

Zaremba提出的问题则更贴近社会现实。AI的安全不仅取决于模型本身，更取决于社会在面对风险时能否迅速恢复。

他提出了“AI韧性（AI Resilience）”的概念，用以描述一种社会防御机制：在AI可能被滥用于制造生物风险或传播错误信息的情况下，仅依靠模型防护是不够的。社会需要像网络安全体系那样，建立起一套快速响应、协同修复的机制。

Zaremba将这一过程比作互联网早期的安全建设——从无序到成熟，最终成为公众信任的基础。他认为，AI的广泛应用必然伴随新的心理、经济与制度风险，而“韧性”将成为未来社会结构中的关键层。

平台化、隐私与用户自由

对Altman而言，AI不仅是一种技术，更是一种社会关系的重建。随着ChatGPT和相关工具进入日常生活，人们开始以新的方式与机器共处。

他提出两个未来的原则：用户自由与隐私保护。前者意味着用户应能在多种应用场景下自由调用AI，后者则意味着AI必须尊重人类最深层的私人空间。OpenAI计划推出“成人模式”，允许成年人在更少限制的环境中使用AI，同时为心理脆弱用户与未成年人提供保护机制。

Altman说，AI将逐渐成为人类表达与思考的一部分，但它的角色应是扩展人类思考，而非替代。

AI，将成为一种社会能力

在节目结尾，Altman谈到AI发展的节奏：如果一切顺利，2026年AI可能在科学研究中取得初步成果，2028年出现中等规模的突破，而未来几十年，AI或许能以数十年的时间完成过去几百年的科学积累。他补充说，这一进程的意义不在速度，而在方向。AI能推动进步，但人类必须决定它通向哪里。

从Altman的系统规划、Jakub的科研路线到Zaremba的社会框架，这场对话呈现出OpenAI内部思考的整体转向。公司正在从构建模型转向构建体系：研究提供知识增长的机制，产品提供社会接入的界面，基础设施提供能源支撑，制度与基金会提供治理与安全。

OpenAI的第二阶段，不再是让AI更聪明，而是让AI成为一种持久的社会能力。