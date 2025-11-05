AWS在近日发布的一份研究报告中表示，人工智能（AI）在马来西亚的普及速度正在加快。报告称，目前已有约240万家企业（约占全国企业总数的27%）采用AI，同比增长35%，较2024年的20%显著提升。

不过，报告也指出，尽管AI应用愈发普遍，但多数企业仍停留在较初级的使用阶段，尚未将AI深入融入产品创新和商业决策中。数据显示，约73%的企业主要通过AI提升效率、简化流程，而仅有10%的企业实现了“深度整合”，让AI成为业务核心的一部分。

从行业分布看，技术与专业服务行业的AI采用率最高（49%），金融服务业和制造业分别为42%和39%。在已采用AI的企业中，65%表示收入平均增长19%，72%报告了显著的生产力提升，67%预计可实现15%的成本节省。

报告还揭示出企业规模之间的显著差距。48%的初创企业已采用AI，其中31%正在开发全新的AI驱动产品；相比之下，大型企业的AI使用比例为44%，但只有15%推出新产品，且仅12%制定了全面的AI战略。这种差异形成了AWS所称的“AI双层经济”现象——创新活跃的初创企业与推进缓慢的大型机构间的分化，或将对国家长期经济发展产生影响。

于此，报告认为，马来西亚的AI生态正在形成一个“创新循环”：初创企业推动新技术落地，大型企业验证可扩展性，公共部门通过信任机制扩大应用，从而形成正向反馈。但该机构同时也表示，要让这一循环持续，需要补齐最关键的环节——人才。

目前，52%的企业将“缺乏具备AI技能的人才”列为主要障碍。报告显示，未来三年内，约54%的岗位将需要AI相关技能，但仅有29%的企业认为现有人才储备足以应对。

AWS与研究机构Strand Partners在报告中提出三项优先行动建议：一是推动行业化数字技能培训，提升劳动力的AI应用能力；其次，建立更明确、可预测的创新友好型监管环境；第三，由政府率先在公共部门（尤其是医疗与教育领域）加速数字化转型，并通过公共采购带动AI创新扩散。

最后，AWS也强调，若能同时强化技能建设与制度环境，马来西亚有望在未来几年内突破“基础应用阶段”，实现AI驱动的经济增长与结构升级。