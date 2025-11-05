马自达可能会取消 Iconic SP 概念跑车量产计划，因为为新一代纯电动汽车开发专属平台需要巨额资金。

Iconic SP 在 2023 年东京车展亮相，这款双座轿跑尺寸与 MX-5 相当，理论上搭载 360bhp 增程动力系统，并配备小排量转子发动机，用于行驶中给电池充电。

马自达设计总监中山雅去年曾确认公司决心将 Iconic SP 推向市场，更称其“并非空有其表的展车”。“它的设计初衷就是希望在不久的将来量产。”

这款概念轿跑在设计和工程上都考虑了认证的可能性。然而，两年过去，马自达已投入开发成本高昂的专属电动平台，这套架构将支撑公司 2027 年的首款电动汽车，因此推出 Iconic SP 量产版并非当前重点。

在被问及转子电动跑车量产计划时，首席技术官梅下隆一表示：“我个人的观点是：那是我的梦想之车，我希望它能成为现实。技术上我相信可行，唯一的问题是资金。”

自发布 Iconic SP 以来，马自达实施大幅削减成本的策略，将 2030 年前未来电气化计划投资削减约 25 亿英镑，占原计划三分之一。

不过，马自达依然坚持概念车的转子发动机混动技术，并将其发展为新款 Vision X-Coupé 的 503bhp 插混系统，这款四门跑车 GT 在外观和技术上都延续了 Iconic SP。

梅下隆一表示，Iconic SP 的量产仍有一线希望。“我们已重建转子发动机开发团队，跑车是我们的基因，我绝不会说放弃。”

马自达仍致力于在电动动力系统中使用标志性转子技术，更称 Vision X-Coupé 的动力系统甚至可能实现“负碳排放”。马自达今年还展示了一项新技术：发动机使用微藻燃料，并在尾管配备碳捕捉装置。

不过，马自达仍在努力降低转子发动机固有的排放问题。将其用于驱动车轮之前，还需两到三年的开发时间。

如果在这一领域取得突破，Iconic SP 量产或许有望实现，但梅下隆一表示，公司将继续尽可能长时间生产尺寸相近的 MX-5，因此 Iconic SP 在产品阵容中的定位仍不明确。