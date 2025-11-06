动点出海获悉，总部位于马来西亚的薪酬管理管理平台Paywatch近日宣布完成A轮融资，累计金额达2000万美元。

相应的，如本栏目此前报道，Paywatch的A轮融资始于去年6月份——当时，该公司得到了包括Third Prime、Octagon Venture Partners、Wooshin Venture Investment Corp等机构提供的1400万美元。而在本次动向中，韩国最大移动支付平台Kakao Pay，以及马来西亚创投机构Artem Ventures（通过FWD集团支持的TIM Ventures基金出资）也参与了其A轮融资。

据了解，加上本次完成的A轮融资后，包括去年的1600万美元授信贷款在内，Paywatch所获得的融资额达到了超5000万美元。

回到Paywatch本身。Paywatch成立于2020年，由韩裔美籍兄弟Alex Kim与Richard Kim创办，最初在韩国起步，2022年将总部迁至马来西亚。目前，公司在马来西亚、菲律宾、印尼、韩国、新加坡及我国香港等地提供EWA服务（不必等到固定的发薪日，随时都能提取薪资的工资发放模式，简单来说就是灵活结算），帮助员工以合理成本提前获取已赚取的薪资，以改善现金流和财务稳定性。

根据两次融资动向的披露数据，其平台已累计处理超过2亿美元的EWA交易额，较去年时的累计5800万美元增长近三倍。

值得一提的是，在去年的动向中，Paywatch曾表示，基于5800万美元的水平，自身也已成为亚洲地区内交易量最大的EWA服务公司。到了今年，在融资动向中，该公司同样重复了这一说法，并自称为“亚洲最大的EWA提供商”。

展望未来，Paywatch指出，作为合作的一部分，Paywatch将和Kakao Pay共同为东南亚和韩国的企业开发企业级解决方案。