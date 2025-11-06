据外媒援引服务机构Turner & Townsend近期发布的《2025年全球数据中心建设成本报告》指出，新加坡已连续两年位居全球数据中心建设成本第二高城市，仅次于日本东京，高于美国硅谷。

报告称，2025年新加坡数据中心的建设成本同比上涨5%，从去年的每瓦13.8美元升至14.53美元。区域对比来看，吉隆坡和雅加达的成本分别为每瓦11.37美元和11.21美元，上海则更低，仅为每瓦6.12美元。

Turner & Townsend表示，随着人工智能带动算力需求迅速增长，数据中心单机架功率需求已从约3千瓦上升至超过100千瓦，带动整体资本支出增加20%至40%，主要用于先进冷却系统与电力基础设施升级。

报告强调，亚太地区项目普遍面临延工风险，其中设计变更被三分之一的受访者视为首要挑战。虽然新加坡供应链状况有所改善，但高密度与液冷系统所需的专用设备及技术人才仍然短缺，导致建设周期延长。

此外，Turner & Townsend表示，新加坡的市场成本结构“独具压力”，而这主要受严格能效与环保标准影响。目前，当地要求数据中心最高削减30%的能耗，并将电力使用效率（PUE）降至1.3或以下。

不过，报告也认为，新加坡长期稳定的政策环境与明确的ESG标准，为投资者提供了相对可预测的回报。只有具备完善低碳方案、符合ESG要求的项目，才能获得电力分配资格。这一机制虽提高了建设门槛，却强化了市场的可持续发展基础。