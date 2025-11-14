据彭博社记者马克·古尔曼报道，特斯拉正在为旗下车型加入苹果的 CarPlay 支持，并已在内部展开测试。CarPlay 在不少车企中已广泛使用，能在车载娱乐系统中呈现优化后的 iPhone 界面，被许多驾驶者视为必备功能。

若特斯拉最终加入 CarPlay，将代表马斯克的立场出现明显转变。马斯克多年拒绝引入这项热门功能，并持续批评苹果的 App Store 政策，同时也对苹果为研发自家电动汽车而挖走特斯拉工程师一事极为不满。

报道称，特斯拉正讨论未来数月上线 CarPlay，但方案尚未敲定，发布时间也可能延后。特斯拉过去多次在投入大量研发精力后仍推迟或取消新功能。

特斯拉长期依赖自研车载娱乐系统，涵盖消息、网页浏览等功能。由于担心苹果在汽车领域成为竞争者，特斯拉一直不愿让苹果深入接触特斯拉用户。

但情况已经改变。苹果在 2024 年叫停 Titan 计划，退出汽车领域；马斯克又开始依赖苹果承担 X 与 Grok AI 的核心分发角色。与此同时，特斯拉销量走弱，不少消费者把没有 CarPlay 视为放弃购买特斯拉的原因之一。

麦肯锡 2024 年的一项研究显示，大约三成买家认为，如果车上没有 CarPlay 或 Android Auto 等同类功能，将直接放弃购买。2014 年首次亮相的 CarPlay 整合了苹果的 Messages、音乐、地图及 Siri，并兼容 Google Maps 与 Spotify 等第三方应用。

报道指出，特斯拉计划在自家界面的窗口中运行 CarPlay，苹果界面不会像在部分车型中那样接管整个系统。CarPlay 同样不会访问包括 FSD 在内的特斯拉功能，驾驶者如需使用 FSD 仍必须依靠特斯拉的导航应用。

据悉，特斯拉将采用标准版 CarPlay，而不会选择部分阿斯顿·马丁等车型使用的 CarPlay Ultra。CarPlay Ultra 可控制仪表屏、座椅与空调。苹果已在 iOS 26 中重新设计标准版 CarPlay，并加入天气与日程小组件。

iPhone 用户可透过 USB 或无线方式启用 CarPlay。特斯拉计划支持无线连接，让驾驶者无需接线即可使用。谷歌提供与 CarPlay 竞争的 Android Auto，但特斯拉并未开发相关支持。

让 CarPlay 进入美国纯电车市场领先的特斯拉车型，对苹果而言是一项重要胜利，有助进一步巩固自家生态系统。通用汽车等部分车企近期宣布，将从新车中移除 CarPlay，以强化自研车载系统。

但 CarPlay Ultra 的普及依旧受挫。与早先公开承诺相反，奥迪与奔驰已表示目前无计划支持 CarPlay Ultra。