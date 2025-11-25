随着AI在全球范围内加速重塑岗位结构，新加坡也随之成为了受到明显影响的一大市场。

IDC在近期发布的一项调研中指出，新加坡有九成企业（91%）已经出现与AI相关的岗位变化或人员调整。调研称，尽管这一比例与全球趋势接近，但在具体冲击上，新加坡受到的影响更为显著。

数据显示，几乎所有受访企业（99%）都已在不同环节部署AI，其中超过七成已经从试点阶段进入全面整合，使岗位、技能与组织结构的变化在短时间内集中显现。随着AI接手更多重复性任务并渗透知识型流程，企业首先感受到的，是人才入口端的结构变化。全球有三分之二的企业预计将在未来三年放缓初级岗位招聘，而对新加坡而言，这一趋势直接影响到其原本依赖“从基层培养未来管理者”的发展路径。

根据调研，75%的企业表示，由于初级岗位减少，未来管理者的培养难度正在上升，高于全球71%的比例；70%的企业认为初级员工的在岗学习机会变少，使得人才培养链条进一步收紧。

岗位变化的性质在不同市场间也呈现出明显差异。新加坡报告的岗位实际被取代比例达到48%，在亚洲市场中处于较高水平；相比之下，我国企业报告的岗位取代比例仅为11%（在所有受访市场中最低）。与此同时，我国国内企业更倾向通过岗位重设计吸收AI带来的变动，有79%的企业选择调整岗位结构而非直接削减人员。

再把目光转向招聘求职层面，变化也在同步发生。调研表示，传统大学学历在初级岗位中的重要性大幅下降，全球仅有5%的企业认为学位“必不可少”，新加坡这一比例则低至2%。

随之而来的，在AI加速普及的背景下，可验证的实际技能成为企业更看重的因素。技术类认证、解决问题能力以及沟通协作能力构成了最常被提及的三项能力，而新加坡企业对这些技能的要求普遍高于全球平均。69%的企业重视技术类认证，61%重视批判性思维能力，50%重视可展示的项目作品集，部分企业甚至将作品集视为比沟通能力更具判断力的指标。

也正如此，面对岗位结构与技能需求的同步变化，企业已开始投入资源尝试稳定内部结构。全球有67%的企业已经启动AI培训项目，新加坡的投入力度位居全球前三，约四分之三企业已进行相关投资。然而，大规模培训并未完全同步转化为员工参与度——新加坡是所有受访市场中培训参与度最低的地区，仅有64%的员工积极参与AI相关培训。

人才市场同样因AI而变化。全球有一半企业愿意为具备AI技能的人才支付较常规技术岗位高出25%至100%的薪资溢价。在亚太地区，韩国、印度、新西兰和澳大利亚处于高溢价区间，新加坡则以15%的平均溢价紧随其后。

另一方面，在人才来源方面，新加坡企业最倾向从东南亚招聘AI人才。为了吸引并留住具备AI技能的员工，企业也越来越依赖薪资以外的激励方案，包括提供最新工具的使用权限与更清晰的职业发展路径等，这些措施被视为推动创新与保持团队稳定的重要因素。

最后，整体来看，人工智能正在从岗位结构、招聘机制、技能体系到内部治理方式，推动企业进行全面调整，而不同市场与企业的应对速度，将决定它们在未来数年中的竞争力与适应能力。