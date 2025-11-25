订阅服务已悄悄渗透进当代汽车，给消费者带来了不少困扰。许多曾作为标配随车附赠的功能，到现在却需要用户自掏腰包每月付费才能使用。譬如，宝马曾推出过订阅制的座椅加热，smart 汽车也提供了座椅加热 / 通风订阅或买断服务，梅赛德斯-奔驰的 EQS 更是把主打的“后轮转向”功能做成了每年 4998 元的订阅服务。

美国纽约州正在推动一项新法案，试图限制这种做法。纽约州议会法案 A1095 规定，汽车制造商不得对任何已安装在车辆上的硬件功能提供订阅服务。

这项法案适用于这一情境：有关功能利用的是消费者在购买或租赁时已安装在车辆上的组件和硬件；并且在激活后，无需经销商、制造商或任何第三方提供持续的支持或费用即可正常使用。

简而言之，如果汽车配备了不需要持续支持的硬件功能，制造商便不能将其设置为付费功能。法案还明确提出，其不适用于导航系统更新、娱乐信息系统、卫星广播、车载 Wi-Fi 以及远程信息服务等功能。

法案同时也对一些情形予以豁免，包括依赖软件的驾驶辅助系统或自动驾驶功能，或依赖蜂窝数据或其他数据网络来维持运行的车联网服务。

这也就意味着，各家车企力推的智能辅助驾驶系统将不受此限制。不仅如此，这一条款可能为汽车制造商提供了绕过法案的机会。

随着越来越多的汽车功能被软件控制，并且车辆功能逐渐依赖于数据网络，制造商便能更轻松地将这些功能设为付费内容。

法案已经通过州议会两院审议，目前正等待州长签署，旨在防止车企将安全功能当作奢侈品一样进行订阅收费。报道同时也认为，制造商“仍会找到办法”绕过这些规定，继续对原本包含的功能收费。