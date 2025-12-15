科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.12.08-2025.12.14）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：越南企业Vingroup拟斥资30亿美元在印度开发综合生态系统，涵盖电动车与智慧城市等领域；印尼政府计划投入450亿印尼盾开发AI海关系统以加强贸易监管；此外，Cloudflare数据指出印尼连续一年位居全球DDoS攻击源榜首，马来西亚民众对AI课程的学习需求则呈现显著增长。

初创公司方面，本周记录了菲律宾电商服务商Etaily、中小企业借贷平台Validus、房地产投资平台RealVantage的融资动向，涉及金额均在千万美元级别。

投资机构方面，Granite Asia旗下首支泛亚信贷基金完成超3.5亿美元募资。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

6.1万

Coursera数据显示，马来西亚生成式AI课程累计注册量逾6.1万次，平均每15分钟新增一次报名。

动向

Vingroup计划向印度投资30亿美元：据悉，越南巨头Vingroup宣布将与印度特伦甘纳邦政府签署谅解备忘录，拟分阶段投资30亿美元在当地开发占地约2500公顷的多领域生态系统。根据规划，双方合作范围涵盖引入电动出租车队及潜在制造业务，开发占地1080公顷且规划容纳20万人口的智慧城市，建设教育医疗等社会基础设施，打造350公顷的旅游综合体以及投资500兆瓦太阳能发电场。

印尼计划投入450亿印尼盾开发AI海关系统：据悉，印尼财政部海关总署正在开发名为“Trade AI”的人工智能应用，旨在提升进口分析准确性并遏制低报价格行为，预计需投入450亿印尼盾（约合280万美元）。据介绍，该系统计划与海关CEISA 4.0平台集成，具备海关估值分析、货物分类及文件验证功能，以强化对价格欺诈及贸易洗钱风险的检测能力。

趋势

Cloudflare：印尼连续一年位居全球DDoS攻击源榜首：数据显示，印度尼西亚在今年第三季度继续成为全球攻击流量的最大来源地。根据Cloudflare的监测数据，这一趋势已持续了一整年。自2024年第三季度以来，印尼已连续四个季度位列全球DDoS攻击源排行榜的第一名。

报告：未来三年，科技行业仍是新加坡市场的投资首选：普华永道在近期发布的一份调查报告中指出，近三分之二关注新加坡市场的投资者认为，在未来三年内，科技行业仍将吸引最多的投资。紧随其后的是电力与公用事业（27%）以及资产与财富管理（22%）。

Coursera发布报告：马来西亚AI课程需求激增，数字技能成学习重心：在线学习平台Coursera在近期发布的报告中指出，基于超100万马来西亚用户的数据，当地学员在人工智能、数据及网络安全领域的投入显著增加。数据显示，马来西亚生成式AI课程累计注册量逾6.1万次，平均每15分钟新增一次报名。

初创公司

Etaily

Etaily成立于2020年，总部位于马尼拉，定位为端到端的电商运营服务商，目前累计融资总额已超过2400万美元。

Etaily主要作为后端运营商和营销引擎，帮助品牌统一管理Shopee、Lazada、TikTok Shop及独立站的业务，涵盖运营、营销及品牌建设等环节，并正致力深化在社交电商和直播带货领域的布局。

Etaily日前宣布获得由日本三井住友银行（SMBC）领投的新一轮战略融资。目前，公司服务Levi’s、Skechers、L’Oréal等80多个消费品牌，自成立以来已处理超4000万份订单，总销售额同比实现翻倍，并计划利用新资金加速在马来西亚、新加坡等东南亚市场的扩张。

Validus

Validus成立于2015年，定位为中小企业借贷平台。公司致力于为该地区中小企业提供可负担的融资渠道，解决传统金融机构难以覆盖的信贷需求。

在业务模式上，Validus采用垂直整合的借贷生态系统，涵盖核心企业主导的供应链融资模型、数据驱动的信贷分析，以及面向机构参与者的市场框架。

Validus近期完成由国库控股领投的3000万美元D轮融资。此前，公司已出售新加坡业务，转而聚焦拥有约460亿美元机遇的印尼和泰国市场。截至目前，平台累计放贷超50亿美元，其中印尼业务已连续三年盈利。公司计划利用新资金，在三年内实现核心市场贷款规模翻倍。

RealVantage

RealVantage成立于2019年，总部位于新加坡，运营主体为RV SG Pte. Ltd.。公司持有当地资本市场服务（CMS）牌照，定位为房地产投资平台，旨在为各类投资者提供参与机构级房地产项目的渠道。

在业务模式上，RealVantage主要通过与Greystar、ESR和Investcorp等全球开发商及资产管理公司合作，为用户筛选并提供跨市场的房地产投资机会。

RealVantage日前宣布完成超额认购的1000万美元A轮融资，估值超7000万美元。截至目前，平台拥有来自58个国家和地区的逾1万名会员，累计募集资金超4亿新加坡元（约3.08亿美元），并在全球7个市场完成130多笔交易。公司近期已通过合资形式进入我国香港市场，计划利用新资金继续推进区域扩张。

投资机构

Granite Asia

总部位于新加坡的投资机构Granite Asia宣布，完成首支泛亚私募信贷基金Libra Hybrid的首轮募集，获淡马锡、马来西亚国库控股及印尼投资局注资超3.5亿美元。该基金目标规模5亿美元，目前已在6笔交易中部署约30%资金；这是该机构（AUM超60亿美元）首次将资产类别拓展至信贷领域，主要面向亚洲盈利企业提供非稀释性融资。