环球音乐集团（UMG）与英伟达宣布达成合作，将一款全新的 AI 模型引入其全球最大的音乐库之一。公告重点介绍了英伟达音乐人工智能模型 Music Flamingo 的扩展，该模型旨在通过识别歌曲结构、和声、情感起伏和和弦进行等细微元素，来模拟人类理解音乐的方式。

这再次体现了音乐行业在人工智能问题上的转变。UMG 曾于 2023 年起诉 Anthropic 公司，指控其侵犯歌词分发权，而如今，在另一起备受瞩目的诉讼之后，UMG 于 10 月份与 AI 音乐生成器 Udio 达成合作。尽管如此，人们仍然担心人工智能会在流媒体平台上泛滥劣质音乐，侵犯版权所有者的权益，并催生新一代人工智能艺术家。

但 UMG 的声明强调，其与英伟达的合作旨在追求“负责任的人工智能”，让音乐的发现、欣赏和创作变得更加便捷。关于最后一点，两家公司将共同推进“促进人类音乐创作和提高版权所有者补偿”的目标。

Music Flamingo 模型由英伟达和马里兰大学帕克分校的研究人员于 2025 年 11 月发布，可以处理长达 15 分钟的曲目。关于该模型将如何整合到环球音乐集团的音乐库中，目前细节尚不清楚。但根据声明，艺术家将能够使用 Music Flamingo 更好地分析自己的音乐，并以“前所未有的深度”描述和分享音乐。与此同时，乐迷们也可以通过情感或“文化共鸣”等新方式，超越流派或播放列表的局限，找到心仪的音乐。

公告同样没有详细说明双方在 AI 驱动的音乐创作工具方面的合作模式，但承诺将设立一个“专属艺术家孵化器”，帮助设计和测试相关工具，“以此作为对抗通用‘人工智能垃圾’输出的直接良方，并将艺术家置于负责任的人工智能创新核心”。这在实践中究竟意味着什么，还有待观察。

虽然这并非环球音乐集团次与人工智能公司合作，但与英伟达的合作或许是其在该领域最引人注目的一次。UMG 首席执行官卢西恩·格兰奇（Lucian Grainge）在一份声明中表示，UMG 正在积极拥抱“人工智能带来的机遇”，并希望“引导人工智能前所未有的变革潜力，为艺术家及其粉丝提供服务”。

英伟达媒体副总裁兼总经理理查德·克里斯（Richard Kerris）在一份声明中表示，英伟达的人工智能模型与“UMG 无与伦比的曲库和创意生态系统”相结合，将“改变全球粉丝发现、理解和参与音乐的方式”。他还表示：“我们将以正确的方式进行：负责任地开展工作，采取保障措施保护艺术家的作品，确保署名，并尊重版权。”