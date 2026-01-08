人工智能并非总是想最佳化你的生活或抢走你的工作。有时候，AI 只是想和你成为朋友。虽然宠物 / 陪伴机器并非 CES 2026 最大亮点，但它们已不仅仅是噱头，而是预示着人工智能正逐渐走出屏幕，以实体形式融入我们的生活。

事先需要说明一下，在拉斯维加斯展出的专业机器人并不少，比如三星声控冰箱、博世搭载 Alexa Plus 的 AI 咖啡机，以及更智能的扫地机器人。这些产品都承诺将人们从日常生活琐事中解放出来。

像 LG 的 CLOiD 和 SwitchBot 的 Onero H1 这般具身机器人也抢尽了风头，它们更进一步，承诺成为家庭或工厂车间（例如波士顿动力 Atlas）的通用助手——尽管距离日常使用还有数年之久。

然而，并非所有参展机器人都热衷于“打工”。 远离大型演示和自动化技术的华丽承诺，一个更为低调的趋势正在悄然兴起：一些机器设计目的仅仅是为了存在，而且它们无处不在。

如果你觉得给手机充电很无聊，可以科技（Loona）的 DeskMate 就提供了一个解决方案：它能把你的 iPhone 变成一个有着皮克斯风格大眼睛的可爱伴侣，在你说话时会注视着你。它也有实用功能，比如视频会议 App 集成和会议辅助，但这些卖点在“陪伴体验”面前似乎显得微不足道——当用户长时间专注屏幕时，它会保持安静陪伴；当用户表现出疲惫或停顿思考时，它可能会以轻柔的互动提供情绪调节。

说到皮克斯，AI 初创公司元点智能（Zeroth）想向你推销现实版瓦力（WALL-E）机器人。它配备激光雷达和高清摄像头，采用双履带设计，支持在草地和斜坡行驶，可以跟着你走、拍照、搬运东西或主持游戏。在没有迪士尼授权的美国市场，公司还计划发售长得像瓦力的“表亲”产品。

元点智能同时计划在美国推出一款玩偶大小的人形机器人 M1，这款家用伴侣机器人融合了实用功能（例如提醒、儿童看护辅助、跌倒检测）和陪伴功能，接入谷歌 Gemini AI 模型可进行对话。这种组合已经为社交机器人赢得了部分亚洲市场青睐，尤其是在中国和韩国，这类机器人很受儿童和老年人欢迎。

另一些公司则更加明确地将重点放在情感陪伴上。主要是宠物机器人。比如 Fuzozo，一款毛茸茸的球形机器人，抚摸它时会发出咕噜声，并能识别主人。与许多只能待在家里的 AI 设备不同，它有蜂窝网络连接，可以随身携带，这预示着这类产品未来可能会非常普及，尽管其 AI 应用的具体方式尚不明确。还有话话糖，一款 AI 电子宠物，它融合了拓麻歌子式养成玩法与现代 AI 技术，能识别主人声音并记住共同经历。

扫地机器人公司科沃斯也在推广一款宠物狗外形的机器人。该公司称，这款名为 LilMilo 的情感陪伴机器人利用 AI 和“逼真生物识别技术”来识别声音、培养个性并适应用户习惯。与其他产品一样，关于 LilMilo 内部 AI 元素的细节描述笼统且含糊。对于一家提起名字你就立马想到扫地机器人的公司来说，这是一款略显奇怪的产品。但这也鲜明反映出企业越来越期望我们接纳实体 AI 伴侣，并非因为它们能做什么，而仅仅因为“它们存在”。

2026 会是 AI 陪伴机器人元年？

回过头想想，CES 2026 释放出的信号非常明确：AI 陪伴机器人正处于从“实验室产品”向“规模化消费品”转型的关键拐点。从宏观数据来看，2026 年全球陪伴机器人市场规模预计将增长至约 17.43 亿美元。若将视野扩大至包含数字人与交互硬件在内的广义“AI 伴侣”领域，其潜在市场空间在 2026 年有望触达 495.2 亿美元，表明这类产品已不再仅仅是展会上的噱头。

如今，大模型已经比较成熟了，使得一众 AI 陪伴机器人变得靠谱、真正有用，且能融入老百姓家中。有行业声音认为，2026 年将是 ELA（情感-语言-动作）模型实现质变的元年。简单来讲，机器人不再仅仅是听令行事的工具，而是像 DeskMate 或 LilMilo 那样，能够通过社会常识与情绪理解，成为为用户提供情感支撑的“家庭好伴侣”。

在数据与技术的双重驱动下，我期望这些实体 AI 伴侣能加速走出展厅，以更加温情、智能的姿态，正式加入我们的日常生活。