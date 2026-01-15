动视暴雪前 CEO 鲍比·科蒂克（Bobby Kotick）就其前公司、《使命召唤》以及游戏主机市场的现状发表了一系列言论，以此证明他早早就以 690 亿美元将动视暴雪卖给微软是“英明的决定”。

科蒂克于 2023 年底离开动视暴雪。在那之前，他主导完成了将公司以每股 95 美元出售给微软的交易。

目前，他正面临由投资者提起的诉讼。原告方指控科蒂克操纵交易进程，以保住职位并获得约 4 亿美元的控制权变更收益，同时试图规避其被指知晓公司内部广泛存在性骚扰问题的责任。

该投资者阵营由瑞典养老基金 Sjunde AP-fonden（AP7）牵头。原告方认为，科蒂克仓促推动与微软的合并交易，且交易价格从一开始就偏低。诉讼将科蒂克、动视暴雪以及其母公司微软列为被告。

科蒂克已就上述指控提交回应。他表示，该诉讼的设计初衷是以牺牲动视暴雪利益为代价，使 Embracer Group 获益。同时，他也公开提到，自其离任以来，《使命召唤》的整体表现出现了明显下滑。

他表示，自 2022 年以来，公司整体业绩，明显低于预期目标，这一点在交易谈判时董事会已十分清楚。他认为，如果当初交易未能完成公司股价很可能会进一步走低，所以他当初将公司卖给微软是充满前瞻性的决定。

如今，在主机销量跌至历史最低水平、《使命召唤》销量较上一年下滑超过 60% 的情况下，原告理应对动视管理层在完成这笔交易时所展现出的前瞻性表示高度感谢。

据 Game File 报道，科蒂克并未提供能够支撑其所谓“销量下滑 60%”的具体证据，微软和动视方面也尚未公布《使命召唤：黑色行动 7》的官方销售数据。不过，已有公开信息显示，《黑色行动 7》的市场表现不及《黑色行动 6》。

市场研究机构 Circana 的数据显示，2025 年 11 月，《黑色行动 7》美元销售额低于 2024 年 11 月《黑色行动 6》同期水平，而后者于 2024 年 10 月进入统计周期。另外，动视方面也曾承认新作在销售上面临压力。

Game File 同时指出，这些数据并未考虑 Xbox Game Pass 的影响。《使命召唤》已在 XGP 首发上线，这势必会对主机端销量产生影响。

不过主机市场方面确实有数据支撑。2025 年 11 月，美国电子游戏市场表现低迷，成为自 1995 年以来硬件销量最差的 11 月，也是同期实体游戏软件销售额最差的 11 月。具体来看，当月硬件支出同比下降 27%，至 6.95 亿美元，为 2005 年以来最低；硬件销量为 160 万台，为 1995 年以来最低水平。细分平台中，Xbox Series 主机销量同比下滑 70%，PS5 下滑超过 40%，任天堂 Switch 与 Switch 2 的合计销量也较上一年下降逾 10%，尽管 Switch 2 才刚上市第一年。

后续，科蒂克再次提及《使命召唤》销量预计下滑超 60%，并借此反驳美国 FTC 此前试图阻止微软收购案的论点。FTC 曾认为，微软收购动视暴雪将削弱第一人称动作游戏领域的竞争。但科蒂克表示，《使命召唤》在《战地》等作品的激烈竞争下表现承压，恰恰说明该市场并不存在所谓的垄断。

由于来自《战地》等作品的激烈竞争，《使命召唤》预计（2025 年）同比去年下滑超过 60%，这直接击破了 FTC 关于《使命召唤》垄断以及第一人称动作游戏领域缺乏竞争的论点。

在《黑色行动 7》发售后，动视宣布将对《使命召唤》系列作出重要调整，包括不再连续两年推出同一子系列的年度作品（2022 年推出《现代战争 2》，2023 年推出《现代战争 3》，2024 年推出《黑色行动 6》，2025 年推出《黑色行动 7》）。