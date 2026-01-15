动点出海获悉，新加坡机器人自动化公司Botsync日前宣布获得SGInnovate的额外注资，作为其A轮融资扩展的一部分。

针对本轮资金的用途，Botsync表示将主要用于加速研发及扩大现有客户的部署规模。技术路径上，Botsync称，公司将分两部分推进： 在软件端，重点深化SyncOS平台的AI分析能力，并扩大其对第三方机器人及软件的兼容网络；在硬件端，则着重提升MAG系列自主移动机器人（AMR）在复杂现实场景下的处理效率。

Botsync成立于新加坡，定位为“供应商无关（vendor-agnostic）”的自动化编排服务商。公司指出，随着企业从初步试点转向大规模部署，单一品牌机器人已难以满足需求，能够集成和编排多供应商机器人车队的系统被更多客户视为关键能力。这也是Botsync将SyncOS打造为核心编排层，并寻求与更多系统集成商建立合作的战略依据。

在市场拓展方面，Botsync表示，过去一年，公司已通过战略合作进入澳大利亚和南非市场。目前，其正通过与SK International的合作切入美国市场，同时深化在东南亚和印度的布局；未来，公司计划进一步将解决方案推向新西兰等更多区域。

经营数据方面，据Botsync介绍，受快消、餐饮及汽车行业对可扩展自动化需求的推动，公司营收同比增长230%；生产行程同比增长240%，累计已突破100万次。

合作伙伴方面，据悉，其解决方案已被福特、卡特彼勒、雀巢及可口可乐等工业及消费企业应用于生产环境。