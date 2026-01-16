据悉，泰国投资委员会（BOI）在本周正式批准了七个大型数据中心项目，总投资额超过960亿泰铢（约213亿元人民币）。此举被视为泰国持续加码区域数字基础设施布局的一部分。

获批名单显示，本土与区域巨头正在主导这一轮投资热潮。其中，True Internet Data Centre表现最为激进，其位于春武里府和北榄府的三个项目总投资达453亿泰铢，规划IT负载容量高达223兆瓦。

紧随其后的是由Gulf、Singtel和AIS组建的合资企业GSA Data Centre，其在罗勇府WHA东海岸工业区和北榄府的两个项目投资额为372亿泰铢，将提供120兆瓦的IT负载能力。此外，Stecon Group与新加坡SC Zeus合作的Stellar DC以及新加坡Freyr Technology也分别获得了项目核准，主要布局曼谷及周边工业区。

这一批准动作延续了2025年泰国数据中心市场的爆发态势。统计数据显示，2025年全年共有36个数据中心项目提交了投资促进申请，总金额高达7280亿泰铢。从选址分布来看，产业集聚效应明显，罗勇府、春武里府和北榄府成为核心热土，分别占据了33%、32%和12%的项目份额，其余项目则散布于巴吞他尼府、北柳府和曼谷。

值得注意的是，BOI在去年底修订了相关政策，在通过税收优惠吸引外资的同时，也对投资者提出了更严格的“本地化”与“能效”要求。

根据新规，获批企业必须在三年内确保管理层和专家岗位中至少50%为泰国人员，并完成包括研发及中小企业技能提升在内的人力资源开发活动，方可全额享受企业所得税豁免。此外，为了缓解电力集中压力并顺应全球“绿色数据中心”的可持续发展趋势，新政还设定了严格的电源使用效率PUE标准，并出台激励措施鼓励项目向东部经济走廊EEC以外的地区布局。

BOI秘书长Narit Therdsteerasukdi指出，全球企业对云计算、AI和物联网技术的激进应用正在重塑基础设施需求。这批大型项目的落地不仅反映了全球投资者对泰国的信心，并被官方认为有助于降低数据延迟、强化数据主权，为数字经济提供稳定且安全的算力底座。

背景层面，泰国的这一布局正值全球算力基建的扩张周期。国际评级机构Moody’s在周一发布的最新报告中预测，未来五年，全球将有至少3万亿美元资金涌入数据中心相关投资领域，以支撑AI和云计算的爆发式需求。Moody’s强调，尽管投资规模巨大，但这场产能建设竞赛仍处于“早期阶段”。