你有没有想象过自己在户外探险时能像科幻电影里演的那样，穿上一套轻便的机甲就能瞬间突破体能极限？其实现在市面上就有这样的产品——消费级外骨骼。

实际上，医疗康复是外骨骼技术最成熟、最温暖的运用场景，比如针对脊髓损伤或下肢瘫痪患者的移动辅助；在汽车装配线、物流等领域，外骨骼也发挥着重要作用；而在一些消防救援场景，你也能见到外骨骼的身影。此外，平时生活中登山与徒步、滑雪辅助等场景，外骨骼也越来越常见。

在游戏世界里，比如知名的《死亡搁浅》系列，玩家可以操作“快递员”山姆佩戴各式各样机械外骨骼，有的主攻提升载货能力，有的则偏向加强战斗 / 防御水平。

今次要介绍的公司是极壳科技，他们受《攻壳机动队》中赛博科技深度启发，打造出了一系列消费级外骨骼产品。根据官方数据，其 X 系列外骨骼在步行时能帮节省 20% 体力，旗舰款 Hypershell X Ultra 则号称能提供相当于 39 公斤的重量抵消。产品线从入门款到旗舰款，官方定价 5999 元到 13999 元不等。

为了解决外骨骼产品的迟滞感问题，极壳旗舰产品搭载了自研 AI MotionEngine 运动引擎，通过 12 个高精度传感器，包括陀螺仪、加速度计和气压计，实时采集你的步态和环境数据；再由基于云端运算的 AI 运动意图识别算法加持，旗舰款提供 12 种智能模式，基础款也有 6 种。

根据型号不同，X 系列外骨骼净重 1.8 公斤到 2 公斤不等。旗舰款峰值输出功率达 1000W，最大辅助速度能达到每小时 25 公里。单块电池在 X Ultra 上能提供 30 公里的续航（旗舰款配 2 块电池）。而且它支持快充，最快只需 88 分钟就能充满电。在可靠性上，这套外骨骼达到了 IP54 的防尘防水等级，可在零下 20 度（基础款 X Go 为零下 10 度）到 60 度环境中使用。

你还可以通过手机 App 进行精细的参数调节。佩戴者可以改变助力的响应速度、调整左右腿的扭矩平衡，甚至开启针对下坡的陡坡缓降功能，减少对膝关节的压力。目前，极壳不仅针对雪地、沙地等地形推出了多种智能模式，还通过与美国徒步协会等机构合作不断完善助力曲线。未来，他们还可能开放 API，让专业团队自定义更细致的助力曲线。

值得一提的是，极壳科技相关负责人告诉我，虽然其主打的是硬核户外探险，但实际用户画像里已经出现了一大批老年人。这些长辈并不是为了去攀登险峰，更多是利用它的轻便和强助力，在日常遛弯、采风摄影或者陪家人出游时更轻松一些。该公司表示，这种从户外切入的策略帮助他们积累了最核心的运动控制数据，未来会进一步服务好老龄化市场。

据极壳方面介绍，其外骨骼在之前香港大火灾难中也发挥了重要作用。借助外骨骼，香港警方前线人员的负重被抵消了约 30 公斤，缓解了肌肉疲劳并保障了搜证工作的连续性。其它案例还包括帮助山地独轮车手克服伤病、助力青藏高原科考等。

目前极壳的产品已经销往全球 70 多个国家和地区，在欧美市场累计出货量达到了数万台。融资轮次方面，极壳科技于 2025 年 11 月完成了 Pre-B 轮和 B 轮 7000 万美元融资，投资方包括绿洲资本、红杉中国、五源资本等。谈及未来计划，公司表示资金将被重点用于下一代 AI 算法的研发以及全球供应链的扩充。

从科幻电影中的硬核机甲，到游戏中的外骨骼装备，再到实际生活中可使用的外骨骼，这类产品的初衷是让我们不再被身体极限所束缚，能爬上更高的山峰，行走更远的路程。 作为《死亡搁浅》粉丝，有机会我定要好好体验一番外骨骼，爬爬山、徒徒步，重点是要用这个“外挂”走出去、走远。