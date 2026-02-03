埃隆·马斯克将把他领导的两家公司——SpaceX 和 xAI（后者也拥有 X）合并为一家。根据马斯克发布的公告：

SpaceX 已收购 xAI，旨在打造地球上（乃至太空）最具雄心、垂直整合程度最高的创新引擎，涵盖人工智能、火箭、太空互联网、移动设备直连通信以及全球领先的实时信息和言论自由平台。这不仅标志着 SpaceX 和 xAI 使命的下一个篇章，更是其发展历程的又一里程碑：扩展规模，打造一颗“有感知能力的太阳”，以了解宇宙并将意识之光延伸至星辰！ 目前人工智能的进步依赖于大型地面数据中心，而这些数据中心需要消耗大量的电力和冷却资源。即使在短期内，仅靠地面解决方案也无法满足人工智能的全球电力需求，否则将对社区和环境造成严重影响。 从长远来看，太空人工智能显然是唯一能够实现规模化发展的方式。即使只利用太阳能量的百万分之一，所需的能量也比我们文明目前消耗的能量多出百万倍以上！ 因此，唯一合乎逻辑的解决方案是将这些资源密集型项目转移到拥有巨大能量和空间的地方。毕竟，太空之所以被称为“太空”，自有其道理。

作为此次公告的一部分，马斯克讨论了构建一个专为人工智能计算而设计的新型卫星星座的必要性：

我估计，在未来两到三年内，在太空进行人工智能计算的成本最低。仅此一项成本效益就能使创新型公司以前所未有的速度和规模训练其人工智能模型并处理数据，从而加速我们对物理学的理解取得突破，并推动造福人类的技术发明。 这个新的星座将建立在 SpaceX 现有宽带卫星系统已证明行之有效的成熟太空可持续性设计和运营策略（包括报废处置）之上。

他还声称：

我们通过实现太空数据中心所释放的能力将为在月球上建立自我发展的基地、在火星上建立完整的文明以及最终向宇宙扩张提供资金和支持。

此次合并是在 SpaceX 上周向美国联邦通信委员会（FCC）提交申请，寻求批准发射一个由多达 100 万颗数据中心卫星组成的地球轨道星座之后进行的。这项交易还将 SpaceX 和 xAI 合并为一家公司。xAI 因其旗下 Grok 制作的未经同意的性暗示深度伪造视频而受到欧盟的密切关注和调查。

据彭博社报道，SpaceX 和 xAI 合并后的公司估值达 1.25 万亿美元，SpaceX 仍计划在今年晚些时候进行 IPO。路透社报道称，SpaceX 去年盈利约 80 亿美元。

CNBC 报道称，SpaceX 和 xAI 的交易已于当地时间周一完成。上周，路透社和彭博社均报道称，这笔潜在交易正在酝酿之中，彭博社还报道称，SpaceX 正在“考虑”与同样由马斯克领导的特斯拉合并。

特斯拉在上周公布的财报中披露，将向 xAI 投资 20 亿美元。