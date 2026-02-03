华尔街日报近日报道称，部分富豪与精英律师频频抱怨 iPhone 的“呼叫筛选”（Call Screening）功能导致其漏接重要电话，让其陷入“通讯危机”。

“呼叫筛选”（Call Screening）是一项苹果在 iOS 26 系统上引入的功能，在陌生号码来电时，系统会接管通话，利用自动语音询问来电者的姓名和事由，并将对方的回答实时转录为文字显示在屏幕上。机主可根据文字内容决定是否接听、挂断或发送预设回复。

这些习惯于随时保持联络的精英阶层发现，开启该功能之后，自己频繁漏接来自客户或合作伙伴的电话，并因此感到困扰。其根源在于，该功能虽然有效拦截了日益猖獗的 AI 语音垃圾电话，却也意外“拦截”了部分不熟悉手机设置的高端用户。

iPhone 的“呼叫筛选”功能出厂默认设定为“关闭”，这意味着除非用户主动进入设置菜单并开启该功能，否则手机不会自动拦截来电。

尽管有零星报告称存在自动开启的异常情况，但绝大多数案例表明，是用户或其助手在未完全理解功能机制的情况下手动激活了拦截系统。

对于这一“自找的麻烦”，华尔街日报评论认为这更多暴露了部分用户对智能设备基础操作的生疏，而非产品本身的设计缺陷。

iOS 26 的呼叫筛选功能实际上提供了三种精细化设置：“从不”、“询问理由”和“静音未知来电”。

若用户选择“询问理由”，Siri 会在电话铃响前自动接听并询问对方来意，这也是多数科技媒体编辑推荐的设置。

若选择“静音未知来电”，所有未知号码的来电将被直接转入语音信箱，手机完全不会响铃。这一模式虽然适合儿童手机以屏蔽骚扰，但对于需要接听警局或陌生号码紧急来电的律师而言，确实可能导致业务延误。

即便开启了最严格的“静音”模式，用户实际上也不会完全切断联系。系统依然会生成通话转录文本并保留语音留言。

这意味着，即使律师因在法庭上而错过了客户从警局打来的首次求助电话，也能通过查阅语音信箱或实时转录迅速获知情况。

对于希望关闭此功能的用户，只需依次进入“设置 > 应用程序 > 电话”，找到并调整“静音未知来电”选项即可。该媒体认为，掌握工具的使用方法，远比单纯指责技术更为高效。