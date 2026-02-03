新加坡正在推动人工智能进入太空运行环境，并开始对相关技术进行在轨验证。

南洋理工大学（NTU）日前宣布，计划启动三项新的空间项目，其中包括一颗搭载边缘计算人工智能系统的纳米卫星。据介绍，该卫星将直接在轨道上处理图像数据，而非完全依赖地面站分析，用于验证太空环境下的实时数据处理能力。

NTU称，该卫星将采用小型AI模型和边缘计算引擎，对拍摄到的图像进行初步筛选与分析，从而减少向地面回传的大规模原始数据量。这种方式有助于降低通信负载，并提升卫星在轨处理效率。项目由NTU卫星研究中心（SaRC）牵头，将集成在新加坡航天企业Satoro Space研制的3U（30厘米×10厘米×10厘米）纳米卫星平台上。

除AI系统外，该卫星还将测试新一代钙钛矿太阳能电池在太空环境中的性能。这类太阳能电池以轻量化为主要特点，若通过在轨验证，可用于小型卫星平台。据悉，相关技术由NTU多所学院与本土科技初创企业Singfilm联合研发。

与AI卫星同步推进的，还有一颗搭载电推进系统的16U纳米卫星。该卫星将测试由NTU衍生企业Aliena开发的MUSIC推进器。该推进系统通过电离气体推进剂，并利用电磁场加速离子产生推力，可用于卫星轨道的升降调整。此外，该卫星还将携带由NTU淡马锡实验室研发的原子氧探测器，用于研究超低地轨道环境中材料的耐久性问题（相关数据将用于评估卫星部件在该环境下的运行条件）。

此外，第三个项目计划在国际空间站上测试由LightHaus Photonics开发的电光成像载荷（LEOCAM）。该成像系统采用三反射镜结构设计，可用于获取高分辨率对地观测图像，为相关光学成像技术提供在轨测试数据。

在高校与企业推进在轨技术验证的同时，新加坡也在国家层面构建相应的运行与应用体系。

根据《海峡时报》近期报道，新加坡将于4月1日正式成立国家航天局（NSAS）。该机构隶属贸工部，将整合原新加坡太空科技与产业发展办公室（OSTIn）的职能，统一管理卫星任务调度和地理空间数据分析，并逐步建立太空态势感知能力，以保障新加坡太空资产安全。

新加坡政府表示，这些航天相关能力可用于港口运营、城市规划、环境监测和粮食安全等领域。同时，新加坡还将进一步扩充卫星星座，支持赤道区域的观测与数据服务需求。目前，新加坡政府已与本土科技、国防及工程集团ST Engineering共同拥有3颗地球观测卫星。

根据声明，自2022年以来，新加坡已投入超过2亿新元用于空间领域研发，涵盖人工智能、机器人、气候与可持续技术以及生命科学等方向。

目前，新加坡已有约70家航天相关企业和约2000名专业人员。

封面来源：Forest Katsch on Unsplash