初代 Switch 正式成为任天堂史上最畅销的游戏主机，其累计销量已超越 DS。任天堂在最新财报中指出，截至 2025 年 12 月 31 日，Switch 自 2017 年发售以来累计销量已达 1.5537 亿台，而 2004 年发售的 DS 累计销量为 1.5402 亿台。

去年 11 月，任天堂曾表示 Switch 和 DS 的销量不相上下。任天堂此前曾表示，在“充分考虑消费者需求和商业环境”的前提下，将继续销售初代 Switch。

如果任天堂想要超越索尼的 PlayStation 2，成为史上最畅销的游戏主机，就必须继续销售 Switch。 PlayStation 2 于 2013 年 1 月停产，在其 13 年的生命周期内累计销量超过 1.6 亿台。

Switch 和 Switch 2 的销量在 2026 财年第三季度假期期间均大幅增长。来源：任天堂

Switch 2 的需求在假期期间加速增长，任天堂报告称，在 10 月至 12 月的季度中，Switch 2 的销量为 701 万台，而上一季度为 454 万台。自 2025 年 6 月发售以来，Switch 2 的总销量已达 1737 万台，不到一年时间就超越了 Wii U 1370 万台的累计销量。

Switch 2 的发售助力任天堂在 2026 财年前九个月的净利润增长了 51%，达到 3588.6 亿日元。同期净销售额几乎翻了一番，从去年的 9562 亿日元跃升至 1.906 万亿日元。展望未来，任天堂维持其在本财年结束前售出 1900 万台 Switch 2 的预测。