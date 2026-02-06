据 News1 报道，围绕去年 11 月曝光的韩国电商巨头 Coupang（酷澎）大规模个人信息泄露事件，调查结果显示泄露范围进一步扩大，又有约 16.5 万个账户的个人信息被确认外泄。Coupang 强调，涉案人员实际保存的个人信息数量仍维持在约 3000 条，并未发生变化。

Coupang 已通过短信向涉及追加泄露的用户发出正式告知。

Coupang 表示，2025 年 11 月发生个人信息泄露后，公司第一时间封堵了异常访问路径并完成处置措施。在同一事件的后续调查中，确认存在约 16.5 万个账户的追加泄露情况。

按照该国个人信息保护委员会的要求，Coupang 已向涉事用户通报这一新增事实。

此次泄露内容仅限于用户自行填写的通讯录信息，包括姓名、电话号码和地址。Coupang 表示，支付信息、登录信息、电子邮箱、订单记录及住宅门禁密码均未受到影响。

Coupang 相关人士强调，此次并非新的泄露事件，而是在去年 11 月已公布案件基础上进一步核实出的内容。

Coupang 表示，公司已全面加强内部监控体系，确保在类似情况发生时能够迅速应对，并再次向用户致歉。同时，Coupang 将向所有涉及追加泄露的用户发放每人 5 万韩元等值的购物使用券作为补偿。

不过，最终泄露总人数是否将在此前公布的 3370 万名基础上上调至 3386 万 5000 名，目前尚无定论。

业内人士指出，政府与 Coupang 正在核查此前公布的 3370 万名泄露对象中是否包含无效账户。这类账户不含任何可识别的个人信息。随着政府后续发布正式结果，最终确认的泄露范围仍可能发生变化。