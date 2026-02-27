企业管理平台Workday在近日发布的研究报告中指出，由于需要对AI生成内容进行校正、调整或者重写，企业员工原本获得的生产力提升正在被部分抵消。随着AI工具在组织内的广泛部署，这一生产力缺口成为企业需要面对的现实问题。

这项覆盖全球3200名受访者、包含新加坡样本的调查显示，约半数新加坡受访者每周至少花费一小时处理AI生成内容的返工工作，其中12%每周在相关返工上投入两到四小时。尽管如此，整体净生产力仍保持正增长，七成受访者表示当前的工作效率高于引入AI之前的水平。

在应用情况方面，所有受访者均表示其所在企业已部署AI工具，86%的企业落地三个或以上应用场景。随着AI不断融入日常工作流程，绩效要求也随之同步提高。

六成受访者表示，管理层对其工作产出的期望已明显高于采用AI之前。报告还显示，管理者与总监更可能承担验证、优化与审批AI辅助内容的职责，其角色更多体现为质量把关。

在效率与成本收益的分配上，企业倾向于将部分节省资源重新投入员工。报告显示，在因AI节省时间的企业中，78%的受访者表示这些时间被用于员工发展、技能提升或培训，68%将时间转向更具战略性或创新性的工作。同时，80%的受访者表示AI带来的成本节约被再投入劳动力群体，该比例与技术及基础设施投入相当，明显高于返还给股东的23%。

尽管工作量预期提高，整体情绪仍相对稳定。75%的受访者表示信任管理层会就AI对岗位安全和薪酬的影响作出公平决策，仅7%表达对被替代的担忧。六成受访者表示，自AI工具部署以来，其压力水平和倦怠风险有所下降。

最后，报告指出，AI可以带来效率提升，但速度本身并不会自动转化为长期价值。企业仍需在AI素养与批判性思维等核心能力上持续投入，提升员工在判断与决策场景中的使用能力。相应的，将节省的时间视为战略资源，并持续投入员工发展，有助于减少返工并改善业务成果。