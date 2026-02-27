据悉，谷歌现已正式推出新一代图像生成模型Nano Banana 2。

据介绍，该模型基于Gemini 3.1 Flash Image构建，图像输出分辨率由此前最高2K提升至最高4K，并在生成一致性与文本渲染能力上进行升级。谷歌表示，新版本修复了此前模型中出现的中文字符乱码、语义混乱及画面伪影等问题，并将在旗下多项产品中逐步替换旧版Nano Banana。

Nano Banana 2结合了Gemini Flash的响应速度与Nano Banana Pro的世界知识能力，支持在单一工作流程中保持最多5个角色形象一致，并可在单张画面中融合多达14个元素。根据谷歌披露，模型可调用实时网络搜索信息辅助生成图像，并支持图像内文本的精准渲染与翻译。

在覆盖范围方面，Nano Banana 2将上线至Gemini应用、谷歌搜索（AI Mode与Lens）、Google AI Studio、Gemini API、Google Cloud Vertex AI、Flow以及Google Ads。谷歌披露，该模型将在141个新增国家和地区以及8种新增语言环境中提供支持。在Gemini应用中，新模型将取代Nano Banana Pro成为默认图像生成版本，Google AI Pro与Ultra订阅用户仍可通过菜单选项调用Pro版本。