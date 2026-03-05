动点出海获悉，总部位于马来西亚的无人机技术公司Aonic宣布获得1000万美元的A轮融资。

据悉，本轮融资由Kairous Capital领投。针对本轮资金的用途，Aonic表示将主要用于加速区域及国际市场扩张、深化技术研发，并扩大其本土制造的无人机、软件及服务的规模。

业务定位上，Aonic主要面向东南亚的农业和工业领域提供端到端的无人机解决方案，以替代传统高强度和高风险的人工作业（如人工喷洒）。此外，针对供应链与技术端，Aonic称，公司构建了全栈式的内部生态系统，涵盖无人机及专有软件的设计、研发与制造，从而实现对产品性能、成本和迭代路线的自主控制。

除了硬件设备，Aonic的业务链条还延伸至操作培训、农业无人机融资及农资零售环节，并在东南亚设立了超过50个3S（销售、服务、备件）中心以提供售后支持。

在实际效能方面，据Aonic披露，与传统人工方式相比，其农业无人机可使农民收入增加50%，农作物产量提升约54%，喷洒用水量减少约75%。

财务表现方面，Aonic透露，自2022年以来，公司一直保持三位数的复合年增长率，当前年营收已超过6000万美元。此外，凭借规模化的运营模式，公司自2023年起已实现全面盈利。

关于本次投资逻辑，Kairous Capital合伙人Adrian Hia指出，Aonic兼具技术能力与财务纪律，能够为农业从业者带来可量化的实际收益，是少数能在东南亚实现规模化交付的本土农业科技企业。