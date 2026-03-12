当地时间3月11日，Google宣布，以320亿美元现金的形式，正式完成对云安全平台Wiz的全资收购。

从规模来看，这个数字刷新了前者成立以来的收购金额纪录，也明显高于其此前保持了14年的收购峰值——2012年以125亿美元收购摩托罗拉移动。也正因此，疑问也随之而来：Google为什么愿意为一家成立仅6年的公司，付出如此高额的价格？

这个问题的答案也正来自于Wiz本身。

Wiz成立于2020年，总部位于纽约，创始团队有深厚的网络安全背景（8200部队背景）。团队核心成员此前创立的云安全公司Adallom，曾于2015年被微软收购，这也让Wiz从一开始就不是一支单纯“重新组队”的创业团队，而是一批已经经历过从产品搭建到被巨头整合全过程的连续创业者。

二次创业的Wiz，将定位明确放在企业多云部署中的安全管理问题上。成立以来，Wiz的商业化进展始终维持在高增长区间。根据报道，Wiz在2023年的收入约为3.5亿美元，客户覆盖40%的《财富》100强企业。到次年完成10亿美元融资时，公司估值也已达到120亿美元。而到了去年初，Wiz年收入已突破5亿美元，并进一步扩大其在大型企业客户中的覆盖面。

于此，不难发现Google对于企业安全赛道的期望，以及对于Wiz所展现出的速度的肯定。不过，由于交易体量巨大，相比于花多少钱买下Wiz，能不能买得到Wiz也是其中的重要考验。这笔交易从首次传出到最终落地，始终笼罩在全球反垄断强监管的预期之下。

早在2024年，外界就已传出Google计划以约230亿美元收购Wiz的消息，但谈判后续并未得到推进。除了Wiz的IPO念头，谈判迟迟未能推进的原因之一，也在于双方对全球反垄断审批前景存在顾虑。彼时，欧美对大型科技并购的审查已明显趋严，Google需要面对交易能否获批的不确定性，Wiz也需要权衡被并购后可能受到的审批拖延与经营影响。

也正是在这一背景下，Google在此次收购完成时的声明中写道，Wiz并入Google Cloud后将继续保留品牌，并继续支持AWS、Microsoft Azure、Oracle Cloud等主要云平台。换句话说就是，此次收购完成后，Wiz的服务也将继续在Google Cloud的竞争对手中得到保留，而非为Google所独有。某种程度上来说，这也正是Google对于监管疑虑的直接回答。

然而，放在近几年全球科技并购的监管环境里，此次针对Wiz的交易能够走完，也并不是一件易事。2023年，Adobe最终放弃了对Figma总额200亿美元的收购，原因之一就是在欧洲和英国看不到明确的审批路径；同年，欧盟否决了Booking Holdings对ETraveli的收购；更早之前，Illumina对Grail的交易也被欧盟阻止并被要求剥离，核心原因之一同样是反垄断层面的顾虑。

再把目光拉回Google本身。从摩托罗拉移动到Fitbit以及Mandiant，不难发现，Google过往金额较大的收购并不频繁，但这些动作往往也都会指向同一逻辑：补足关键环节，而不是无边界扩张。摩托罗拉对应的是专利防御，Fitbit对应的是可穿戴设备与健康硬件，Mandiant则补向企业级安全。此次的Wiz，也更像是这一策略在新阶段下的延续。

当然，这其中的原因也并不复杂。对于当前的Alphabet而言，Google Cloud及生成式AI相关业务的重要性正在持续上升。Google希望借这笔收购强化自身在云计算竞争中的位置，对手正是Amazon和Microsoft——如Google在声明中表示，这笔收购的目标之一，是借助Wiz的多云安全能力，帮助企业和政府客户在云与AI环境中更快、更安全地构建和运行系统。

对Google来说，320亿美元的收购已经落定，交易完成只是这场布局的开始。后续能否兑现对监管的开放承诺，以及能否真正将Wiz的能力与Google Cloud、AI技术形成有效协同，才是决定这笔收购最终成色的关键。