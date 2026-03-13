前不久有消息称，由于芯片短缺，索尼正考虑将 PlayStation 6 发布时间推迟到 2028 年或 2029 年。在过去，如果无法第一时间体验到最新最棒的科技产品，势必会引发众怒。但这回情况有所不同。

针对 PS6 发布可能推迟数年的消息，社交媒体上的反响呈现出从冷漠到嘲讽不一的态度。“挺好的，我的 PS5 买了三年，上面连灰都还没积满，感觉自己买的还是次世代首发主机”。“索尼这是想明白了，既然没有独占游戏能骗大家买新机器，不如把旧机器多卖几年”。“万万没想到，在主机大战里打败 PlayStation 的不是 Xbox，而是 AI”。

第九代主机世代可谓独一无二，这要归因于疫情、普遍硬件短缺、预算飙升，以及不断延长的开发周期。PS5 发售至今已六年，主机独占游戏寥寥无几。

截至 2026 年 2 月，PS5 销量已超过 9200 万台，成为史上销量第八高的游戏主机。然而，由于第一方大作推出速度缓慢，许多玩家对 PS5 时代的感受褒贬不一，甚至可以说是失望。像《Roblox》《堡垒之夜》《我的世界》这样技术含量不高的“常青游戏”在每周、每月和每年的用户参与度方面仍然稳居榜首。

《GTA 6》或许是史上最受期待的游戏，也必将对本世代主机游戏的成功与否产生重大影响。然而，这款游戏距离发售还有数月之久，开发商 Rockstar Games 几乎完全保持沉默。因此，可以理解为何许多资金紧张的玩家认为，再等待两到三年才推出新硬件与其说是失望，不如说是一种解脱。

索尼在硬件方面虽受限，却为软件领域带来了一些颇具前景的可能性——尽管这些可能性绝非必然。PS5 生命周期的延长，让索尼旗下内部工作室获得了弥足珍贵的契机，去尝试开发规模更小的游戏。这类游戏无需耗费六七年时间打磨，也不会因开发周期过长，在潮流退去后才推向早已兴致缺缺的玩家。

这也让一些小型团队有机会以全新方式重新诠释现有 IP，例如《战神：斯巴达之子》。这或许能让索尼重拾上世纪 90 年代和本世纪初那些令人喜爱却又古怪、敢于冒险的特质。

早在 PS6 延期传闻四起之前，前 PlayStation 首席执行官肖恩·莱登（Shawn Layden）在去年 11 月接受采访时就指出，发行商和开发商需要更加关注 2A 游戏领域。“我们真的失去了多样性。我们失去了游戏曾经拥有的表现力广度，以前你可以一边玩《合金装备》，一边玩《PaRappa the Rapper》，所有游戏同时进行，”他说道。“当游戏预算达到数亿美元时——现在大多数发行商的 3A、游戏预算都是如此——风险承受能力就几乎为零了。”

任天堂称霸主机领域近十年，靠的从来不是吹嘘浮点运算能力，也不是把水面渲染得无比逼真。时隔多年，若是能看到索尼效仿这一成功策略，定将令人倍感振奋。随着《宇宙机器人》斩获 TGA 2024 年度游戏大奖，我们已经见证：索尼完全能凭借怀旧情怀，在 2A 游戏领域取得巨大成功。

PlayStation 旗下还有许多被忽视的经典系列值得重新审视，例如《反重力赛车》（Wipeout）、《虹吸战士》（Syphon Filter）、《恶名昭彰》（Infamous）和《狡狐大冒险》（Sly Cooper）。甚至，如果索尼能够将仅在日本发售的暑假模拟游戏《我的暑假》推向国际市场，或许他们就能从这棵“温馨游戏”摇钱树上分几片树叶。

当然，未来我们或许只会看到 PS5 Pro Max、PlayStation Plus 会员价格上涨，以及更多《最后生还者》重制版。但我们仍旧期待那些规模更小、也更奇特的作品。