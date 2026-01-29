《光环》《最后生还者》《塞尔达传说》，这些“独占”游戏往往定义了运行它们的主机。当然，时间掠过 2025 年来到 2026 年，所谓独占游戏的定义也发生了变化。

主机独占游戏的时代已近尾声，这一游戏行业传统堡垒正在崩塌。很多曾经的独占游戏，如今都能在 PC 或者敌对平台上玩到，比如《战神》《最后生还者》《漫威蜘蛛侠》《夺宝奇兵：古老之圈》《极限竞速：地平线 5》《绝地潜兵 2》《战争机器：重装上阵》等。其中有的游戏甚至首发就同步登上双主机和 PC 平台，有的登陆对方平台后卖得还不错。

如果说平台独占游戏正在走向衰落，那么世代独占游戏也开始显得岌岌可危。玩家在本世代主机升级换代的速度比以往任何时候都慢，第三方发行商和开发商也不得不妥协。本世代许多优秀游戏——《艾尔登法环》《战神：诸神黄昏》《赛博朋克 2077》——也都可以在 PS4 和（或）Xbox One 上玩到。2025 年，在新一代主机发售五年后，像《使命召唤：黑色行动 7》和《EA Sports FC 26》这样的畅销系列游戏仍然在运营上世代版本。

随着世代和主机之间界限日益模糊，高昂技术进步带来的收益也逐渐递减，我们似乎仍在等待一款能够定义这些主机，并让我们明白当初为何要购买它们的游戏。

这款游戏极有可能是《GTA 6》。它的预告片看起来确实惊艳，而如果说有哪家开发商既懂得如何突破技术界限，又能把握时代潮流，那非 Rockstar Games 莫属。Rockstar 始终展现出永不满足的雄心，不断提升虚拟世界的密度、规模和真实感，并确保主题和故事叙述始终走在时代前沿。他们的游戏俨然已成为宏大文化盛事。

《GTA 6》不可能不成功，但 Rockstar 确实面临着一场硬仗。这将是首款在没有首席编剧兼创意核心丹·豪瑟（Dan Houser）参与下制作的《GTA》游戏，而且由于一系列泄密事件以及在英国解雇了大量关键开发人员（别忘了还有月初的 Rockstar North 总部锅炉爆炸事件），开发过程陷入争议。Rockstar 此前成功完成过像《黑色洛城》和《荒野大镖客：救赎 2》这样命途多舛、开发周期漫长的作品，这表明他们最终能够完成这款游戏，但过程绝不会一帆风顺。

《GTA 6》已经经历了两次延期，最终要等到 2026 年 11 月——也就是两款主机发布六周年之际——才能面世，这足以说明这一代主机有多么令人失望。确实有点晚了；至少微软 Xbox 预计会在今年推出下一代主机。对于玩家来说，等待令人信服的理由来证明自己购买的主机物有所值——或者如果你是那些仍然在 PS4 上玩 《使命召唤》和 EA Sports 游戏的玩家——那么确实需要很长时间。（题外话：主机版发售后，《GTA 6》才会登陆 PC，纯 PC 玩家还要等更久。）

本世代主机始终未能带来令人惊艳的“次世代体验”，而且制作成本也高得吓人。在 3A 游戏领域，开发预算和进度已经失控。《GTA 6》计划在 Rockstar 上一款游戏《荒野大镖客：救赎 2》发布八年后推出——这一时间间隔与主机世代更迭的典型间隔时间相当，甚至更长。这对 Rockstar 来说不是问题，因为《GTA 5》已经在连续三代主机上取得了巨大成功。但这对于整个游戏行业、主机制造商以及开始质疑为何每七年就要升级一次硬件的玩家来说，或许是个问题。

回想一下上世代，《最后生还者 第 II 章》的画面表现可谓惊人，光影、人物动作和面部细节都非常惊艳；在充满爆炸和燃烧瓶的战斗场景，PS4 和 PS4 Pro 几乎都能全程锁定在 30 帧。这款游戏在榨干主机性能的同时也让散热风扇狂转，甚至有玩家反馈 PS4 热得能煎鸡蛋。

Xbox 这边，《战争机器 5》和《极限竞速：地平线 4》也可圈可点，前者在 Xbox One X 上能实现 4K 60 帧运行（可说是当时唯一能做到的 3A 动作游戏），而后者在基础版 Xbox One 上也能在视觉上表现流畅，体感远超同类游戏。

至于任天堂，很特殊，因为它是唯一一家有能力继续奉行“玩我们的游戏就得买我们的主机”这种老套模式的公司——其游戏非常优秀，比如 Switch 一代的《塞尔达传说 旷野之息》《超级马力欧 奥德赛》《密特罗德 生存恐惧》《集合啦！动物森友会》等等——但任天堂的游戏重点不在画面性能表现，而是游戏性。这是另一个话题了。

这些游戏都能定义对应的游戏硬件。而说回本世代 PS5 和 Xbox Series X / S，我唯一能想到的就是《GTA 6》（抱歉了《死亡搁浅 2》）。

无论是 PS5 和 Xbox Series X 的前景，还是传统主机发展模式，所有赌注都押在了《GTA 6》的不负众望上。任务艰巨啊！

反正我是等不及了，玩不到《GTA 6》，PS5 等于白买（我没 PC）。