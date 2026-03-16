奥尔特曼：以后用 AI 就像用自来水一样，按使用量给钱

在未来，人们可能会多出一笔需要支付的公用事业账单：人工智能。

这是山姆·奥尔特曼提出的观点。他表示，人工智能最终将像电和水一样，作为一种基础公用事业进行买卖，并按使用量计费。

当地时间上周三，这位 OpenAI 首席执行官在华盛顿特区举行的贝莱德基础设施峰会上表示，像他这样的科技公司正在构建一个智能按需提供的未来。

“从根本上说，我们的业务，以及我认为其他所有模型提供商的业务，最终都会看起来像是在销售 Token，”奥尔特曼说道。这里的 Token 是指人工智能系统用于处理、定价输入和输出数据的计量单位。

他补充说：“我们看到这样一个未来：智能就像电或水一样成为公用事业，人们通过计量表向我们购买，并用于任何他们想使用的场景。”

奥尔特曼表示，在这样的世界里，算力决定了谁能使用人工智能，而人们对人工智能的需求只会不断上升。算力是训练和运行人工智能模型所需的处理能力，由芯片、数据中心等基础设施决定。

奥尔特曼称，如果 OpenAI 无法构建足够的算力来满足需求，那么结果要么是“无法提供服务，要么就是价格变得极其昂贵”。他表示，这会让人工智能的使用向富人倾斜，或者迫使政府决定如何分配有限的算力。

为了满足飙升的人工智能需求，各大科技公司今年将在算力领域投入数千亿美元。

今年 1 月，AMD 首席执行官苏姿丰在 2026 年国际消费电子展（CES）的主旨演讲中表示，未来五年，全球将需要超过 10 yottaflops（1 Yottaflops = 1024 FLOPS）运算的算力——这一规模是 2022 年全球人工智能算力的 1 万倍，才能跟上发展步伐。

支撑这种扩张是一项重大的基础设施挑战。人工智能数据中心的耗电量堪比小城市，而美国电网的压力、变压器短缺以及输电线路审批缓慢，都可能成为发展瓶颈。

在今年 1 月的《与彼 ·戴曼迪斯共探远大创想》播客节目中，埃隆·马斯克表示，发电能力如今已成为人工智能规模化发展的制约因素。他预测，由于能源基础设施建设速度更快，中国的人工智能总算力可能会超过美国。

在科技公司内部，算力是一种宝贵但有时稀缺的资源。工程师们争相获取图形处理器（GPU）使用权，如今一些求职者在询问薪资和股权之外，还会关心公司分配给他们的人工智能算力预算。

去年 12 月，OpenAI 总裁格雷格·布罗克曼表示，公司已承诺在未来八年投入约 1.4 万亿美元用于数据中心项目，希望能“走在趋势前面”，但他也坦言：“无论我们现在的梦想多么雄心勃勃，我认为我们还是会跟不上。”

在贝莱德基础设施峰会上，奥尔特曼表示，他们的目标是摆脱“算力受限”的现状。