硬件万事俱备，Siri 拉胯，古尔曼称苹果智能家居野心被 AI 拖累

据彭博社马克·古尔曼报道，苹果在 Siri 和人工智能上的进展缓慢，已经再次拖累其智能家居产品计划。

古尔曼提到，有人认为，苹果在 AI 领域的落后并不会带来实际损失，因为公司收入仍然稳固，iPhone 销量也没有明显下滑。但这种说法忽略了另一层影响：苹果的技术形象和行业领导地位正在受到冲击，且已经开始产生实际的商业影响。

过去一年多，苹果一直试图进入智能家居市场，希望打造新的增长点。但是由于 AI 能力不足，这一计划反复受挫。

苹果内部已经完成一款代号 J490 的智能家居设备，截至目前仍未公开。这款设备外形类似一台 7 英寸方形 iPad，可安装在半球形扬声器底座上，也可以挂在墙上。其界面设计类似 watchOS，并支持安装应用程序。

该设备的核心功能是新的个性化 Siri：当用户靠近时，系统会识别面部并展示个人化内容。其最初计划在 2025 年 3 月发布，之后由于 Siri 升级项目延期而被推迟。

苹果随后希望在本月推出该产品，并配合 iOS 26.4 发布新的个性化 Siri。不过新的 Siri 开发再次落后，发布时间很可能要拖到今年年底。

古尔曼指出，这款智能家居设备也被迫再次延期。目前，苹果的目标是 9 月发布，但考虑到 AI 开发仍然困难，这一时间表是否能够实现仍存在不确定性。