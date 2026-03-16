Meta据称拟裁员20%

据路透社援引三位知情人士消息，Meta正筹划新一轮大规模裁员，裁员比例可能达到公司总人数的20%或以上。消息人士称，相关安排尚未最终敲定，目前也没有明确时间表。

其中两位知情人士表示，Meta高管近期已向部分高级管理层传达相关计划，并要求开始制定缩减人员方案。Meta发言人Andy Stone回应称，这是一篇“关于理论性方案的猜测性报道”。

截至去年12月31日，Meta员工总数接近7.9万人。若最终按20%的比例执行，这将成为Meta自2022年底至2023年初“效率之年”重组以来幅度最大的一轮裁员。2022年11月，Meta曾裁员1.1万人，约占当时员工总数的13%；约四个月后，公司又宣布裁减1万人。

报道指出，Meta此次裁员筹划与其持续加码生成式AI有关。过去一年，Meta一边为新成立的超级智能团队招募研究人员并开出高额薪酬，一边推进大规模AI基础设施投入。Meta此前表示，计划到2028年前投资6000亿美元建设数据中心。

路透社称，Meta希望通过裁员对冲AI基础设施投入带来的成本压力，同时为AI辅助员工带来的效率提升提前做准备。Meta CEO马克·扎克伯格今年1月曾表示，一些过去需要大团队完成的项目，现在已经可以由“一个非常优秀的人”完成。