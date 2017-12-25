近日，小派科技在北京召开新闻发布会，除了宣布 近亿人民币的 A 轮融资 之外，它还带来了此前在 Kickstarter 上引发轰动的小派 Pimax 8K VR 头盔。据介绍，这是小派第一次在国内公开展示这款超高清的 VR 头戴显示器。对此，动点科技也在现场进行了一番体验。

外观

Pimax 8K 具有惊人的 8K 分辨率 (单眼 4K)，且具备 200 度的视场角，视场角接近人眼（220 度左右）。

然而，世间从来都是鱼与熊掌不可兼得，如果说 8K 与 200 度视场角是“鱼”的话，那体积尺寸便是 Pimax 8K 失去的“熊掌”。具体来说，Pimax 8K 为了实现 8K 与 200 度的指标，在产品尺寸上做出了很大的妥协，类似于此前被宏基投资、拥有 210 度巨大视场角的 StarVR，Pimax 8K 比市面上诸如 Oculus Rift 和 HTC Vive 这样的 VR 头显要宽很多。虽然小派官方并没有给出 Pimax 8K 的具体尺寸数据，但从 Pimax 8K 往两边扩的外观设计来看，其实足以说明 Pimax 8K 的宽度了。

与 StarVR 类似的是，Pimax 8K 采用 V 形外观设计，这样设计的目的是为了突出 200 度的视场角，保证观影的舒适性，并将头盔的重心移向头部，不至于佩戴时显得太沉。

说到重量，别看 Pimax 8K 看起来很大，实际上却出乎意料地轻，体验之后，你甚至会感叹头显居然能做到如此之轻，仿佛它是用泡沫做出来的。

Pimax 8K 正面为了突出“科幻感”，加了一道淡蓝色的 LED 光带，而机身上面也有类似于 HTC Vive 的定位点，据小派工作人员表示，未来在真正量产版的产品中，这些定位点可能会像 Vive 那样隐藏起来。

机身右上部，Pimax 8K 还专门配备了一个开关按钮和音量按钮。值得一提的是底部中间留有一个 Type-C 接口，未来，用户可以通过它接入诸如气味模块、散热模块等。

Pimax 8K 的背部采用软泡沫材料，舒适性上相当不错。

光学镜片是 Pimax 8K 上另一个让人眼前一亮的地方，不同于市面上其他产品所采用的圆形镜片，Pimax 8K 采用的是一大块贴合头盔空腔的镜片，镜片面积也要比市面上其他产品大很多，而这也是 Pimax 8K 之所以能够实现 200 度视场角的重要原因。另外，Pimax 8K 所采用的光学镜片并不是普通的凸透镜，而是带有很多圈纹的菲涅尔透镜。（可惜的是，关于 Pimax 8K 镜片的细节信息，小派方面并不让拍摄，大家暂时也只能脑补一下了。）

体验

关于 VR 头盔，大家第一关心的就是它的清晰度到底如何，经过体验我们发现，其清晰度虽然还未达到视网膜级，依然还有小小的晶格，但这些晶格需要非常仔细才能看出来。也就是说，Pimax 8K 的晶格已经不再那么容易让人出戏了。实际上，在活动现场，小派还拿来了去年发布的 4K VR 头盔，动点科技也进行了体验，晶格的确比 8K 的要严重一些，但个人认为，4K 的晶格同样不会对游戏的沉浸感带来太大的阻碍。

所以我想说，去年火爆的手机盒子应该算是一种不及格的 VR 头显，而 4K 则是及格线，8K 或许就能评分为 80。

200 度视场角是 Pimax 8K 的另一特色，而这也的确是良好体验的加分项，佩戴小视场角的头盔（包括 Oculus Rift、HTC Vive 以及小派 4K），用户往往稍微转一下眼睛，视线就会被黑边挡住，有人还为此做了一个形象的比喻：就像是戴着望远镜看世界。而 Pimax 8K 则完全是另外一种体验，视野明显大了很多，不过它依然不完美，依然有黑边，用户用力往两边瞥便能看见。笔者想说的是，既然已经做到 200 度视场角了，为什么不再加把劲儿，直接消除黑边！

眩晕方面，Pimax 8K 控制得倒也不错，Pimax 8K 最高屏幕刷新率为 180 帧／秒，整体延时仅 15ms，因此，理论上其在大部分场景下是可以避免眩晕的。比如我们体验了一款切水果的水果忍者游戏，配合位置追踪设备，不管是在场地里行走，还是用力摇头，画面也都几乎没有延迟，没有感觉到眩晕。不过，我想说的是，晕不晕其实还跟游戏内容有关，比如用 VR 玩赛车类游戏或者在游戏里上下电梯，视觉上你觉得动了，但身体却觉得你没动，这两种感官的冲突将导致人们的眩晕。而要解决这个问题，目前最有效的方法是 VR 跑步机、VR 驾驶舱等外设，然而，我们在游戏中会碰到很多能造成眩晕的场景，难道我们要为每一种情况都研发一种外设？这显然不现实。

总之，Pimax 8K 虽然在分辨率、视场角、延迟方面都做得非常优秀，但 VR 的爆发并不是仅靠几个指标就能做到的，在彻底解决眩晕感这个问题上，小派和其他对手依然还有很长的路要走。另外，巧妇难为无米之炊，VR 至今缺乏一款真正爆款的内容，而这也是 VR 至今没有引爆市场的重要原因。比如我们体验的 VR 版的水果忍者游戏，这是很多 VR 头盔在体验活动中都会采用的游戏，然而，我并不觉得这款曾经风靡手机端的游戏变成 VR 版的之后就更好玩了，既然在手机上也能玩，我为什么要在 VR 头显上来玩？VR 玩水果忍者带给用户的只有最初的兴奋感，玩多也就没意思了。

最后总结一下，Pimax 8K 仅仅只是解决了 VR 走向成熟道路上的一小部分问题，仅靠这一小部分，VR 依旧很难爆发，我们期待产业链能够一起想到彻底解决眩晕的办法，也期待 VR 爆款内容的早日出现。



