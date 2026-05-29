不用 AR 芯片的眼镜，要做你的 AI 运动健康智慧中枢

近几年人工智能技术落地速度不断加快，智能穿戴设备也不再局限于通用功能，开始朝着细分场景深度发展。当下AI眼镜赛道竞争日趋白热化，一家初创品牌却走出了一条差异化道路：瞄准体量庞大的户外运动市场，依托端侧AI技术，重新打造全新运动体验。

户外运动环境复杂，设备要经受高强度使用、持续震动以及多变光线考验，研发团队因此在硬件方案上做了针对性优化。我们在BEYOND Expo 2026现场见到的公司致敬未知，在核心芯片选择上并没有一味追捧AR芯片，而是选用功耗表现更优异的高通W5100智能手表芯片。搭配双芯片、双系统架构设计，眼镜单机可连续录制一小时视频，外接拓展电池后续航更是延长至五小时。

除此之外，团队还自主研发了端云协同的双链路AI防抖技术，同时搭载五麦克风阵列与四组定向扬声器，尽可能让设备在风噪大的环境里，依旧能保证通话顺畅、收音清晰。

渠道布局上，致敬未知没有重资产自建门店，而是携手行业伙伴深度合作，借力对方线下门店与验光配套服务，推进全球化布局。自去年9月底首款产品上市以来，这款AI眼镜已入驻全球20个国家和地区的上千家线下门店，总出货量超15000台。

产品打磨方面，品牌邀请专业运动员参与其中，不只是借助运动员的影响力做宣传，更是把专业选手当作产品实测标杆。运动员在极限运动场景中反馈的真实使用数据，成为团队优化防抖算法、调整硬件结构的重要参考。

值得一提的是，该公司创始人吴德周曾打造出销量千万级的手机产品，也是荣耀手机、锤子科技、字节跳动新石实验室的核心管理者。品牌先是拿到阿里巴巴领投的天使轮融资，今年二月又顺利完成超亿元Pre-A轮融资，创维投资、博裕创投、联想创投、广发乾和等多家机构纷纷入局。

对于未来发展，团队向动点科技透露，短期内他们会持续通过OTA固件升级挖掘硬件潜力，近期还为海外用户上线了AI智能运镜、AI过弯精彩瞬间识别、AI画质重绘等新功能。而放眼中长期，品牌计划搭建完整的运动生态，覆盖更多户外与轻运动场景，构建以个人为核心的“AI运动健康智慧中枢”。