这款遮光眼罩让你一键开启“大脑降速”模式

不知道你有没有过这样的感受：忙碌一天回到家，明明身体已经累到抬不动胳膊，大脑却还像上了发条一样高速运转。白天没处理完的工作、没消化的情绪、刷不完的信息碎片在脑子里打转，翻来覆去怎么也停不下来。

很多人会说自己没时间放松，但其实真正的问题不在于时间不够，而是我们的大脑长期被信息和压力占满，已经失去了从紧绷状态平稳切换到休息模式的能力。在BEYOND Expo 2026现场，我就遇到了一家试图用科技解决这个现代痛点的公司——溯脑科技。

团队在早期市场调研中发现，我们常用的眼罩、香薰、白噪音这些放松方式，本质上都是在被动改善外部环境，但现代人最缺的，其实是一个能帮大脑主动降速的入口。为此，他们打造了TRANOO Sleep X1。

它和我之前见过的所有睡眠眼罩都不一样，既不是简单的遮光工具，也不是用于治疗失眠的医疗设备，而是一款专门为普通人设计的消费级放松可穿戴设备，核心是将舒适的遮光体验与CES微电流技术相结合。

现在很多智能硬件都在拼命堆功能，非要绑定复杂的App才能用，但TRANOO反其道而行之，选择了做减法。整个产品只有一个按键，戴上按一下就能启动，完全不需要花时间学习怎么操作，这点在现场体验时感受特别明显，拿起来就能用，没有任何使用门槛。

当然，这款眼罩只是溯脑科技的第一步，他们在技术和产品形态上还有更长远的布局。接下来，团队会重点优化放松干预的精准度和状态感知的智能化程度。未来的产品计划引入光谱传感、生理信号采集等监测能力，能实时捕捉用户放松过程中的身体状态变化。

长期来看，溯脑科技的目标不只是做一款硬件，而是打造一个“感知—干预—反馈”的完整智能放松系统，能根据每个人的不同状态，给出真正个性化的调节方案。

同时，他们还会围绕现代人不同的生活轨迹，逐步构建覆盖办公、通勤等全场景的智能放松产品矩阵。比如面向高压职场人群的颈部佩戴式设备，或者更轻便、方便出差携带的旅行放松工具。