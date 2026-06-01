新加坡拿下东南亚AI基建融资99%，BEYOND Expo 2026圆满收官｜SEA Now

过去一周，东南亚科技市场有哪些区域动向值得关注？SEA Now将带你回顾（2026.05.25-2026.05.31）这一期值得关注的企业进展、产业趋势与投融资动态。

推荐看点

新加坡占东南亚AI基础设施披露融资约99%。

越南私募资本市场2025年回升至45亿美元。

新加坡数据中心需求外溢，东南亚新增容量仍受电力约束。

以上。让我们进入本期正题。

区域风向

KPMG在新加坡设立可信AI卓越中心：据悉，KPMG近日在新加坡设立可信人工智能卓越中心，旨在帮助企业加强AI系统治理和信任建设。根据介绍，该中心将围绕AI治理、模型风险、监管合规和企业部署等方向提供支持，服务企业在AI采用加速背景下的治理需求。

AWS在马来西亚签署首个无碳能源协议：AWS近日与马来西亚Elphil Energy签署长期购电协议，后者将在霹雳州Sungai Siput开发一座23MW太阳能项目。根据介绍，这是AWS在马来西亚签署的首个无碳能源协议，该项目每年可支持相当于5万多个马来西亚家庭用电量的清洁能源供给。

越南电信企业Viettel拟在多米尼加投资5.6亿美元：越南电信企业Viettel旗下Viettel Global Investment计划在多米尼加投资5.6亿美元，并设立Viettel Dominicana运营当地业务。根据介绍，项目早期将聚焦移动通信、固定宽带互联网和电子钱包服务，后续将扩展至数据中心、云计算、网络安全、IT解决方案和数字物流等业务。

GIC和淡马锡参与Anthropic新一轮融资：新加坡两大主权财富基金GIC和淡马锡参与了Anthropic规模达650亿美元的H轮融资。根据介绍，GIC作为联合领投方之一参与本轮融资，淡马锡也作为重要投资方加入。Anthropic本轮融资后估值达到9650亿美元，资金将用于安全与可解释性研究、计算基础设施扩张，以及产品和合作伙伴生态扩展。

数据报告

东南亚AI基础设施披露融资约99%流向新加坡：Tracxn报告显示，2019年至2026年，东南亚AI基础设施领域披露融资总额约为12亿美元，其中约99%流向新加坡。报告指出，新加坡在金融基础设施、人才储备和创新监管环境方面具备优势，使其成为区域AI基础设施公司的主要设立地。相比之下，马来西亚、印尼和泰国在这一领域披露融资仍较少。

越南私募资本市场2025年回升至45亿美元：Vietnam Innovation & Private Capital Report显示，越南私募资本市场在经历两年调整后于2025年回升至45亿美元。其中，私募股权投资达到39.6亿美元，涉及46笔交易，创下越南历史新高。风险投资金额则增长28%至5.09亿美元，但交易数量由122笔降至103笔。报告同时指出，越南2025年共有3起IPO，但均来自金融服务领域，科技公司仍未进入公开上市通道。

新加坡创投资金2025年降至46亿美元：EY-Parthenon发布的《Singapore Venture Funding Landscape 2025》显示，新加坡2025年共录得472笔创投交易，总金额为46亿美元，交易数量和交易金额分别同比下降35%和34%。报告指出，这也是新加坡创投市场自疫情期间高点后连续第三年降温。尽管整体融资收缩，AI相关交易金额仍从11亿美元增至14亿美元，在总交易金额中的占比升至31%。

新加坡金融从业者中近半数担忧AI影响岗位：ACCA发布的Global Talent Trends 2026报告显示，48%的新加坡金融从业者担心AI将影响自己的岗位，尽管81%的受访者表示有信心学习并应用AI技术。报告还显示，51%的新加坡受访金融从业者已在日常工作中经常使用AI工具，但只有41%信任AI算法能够支持公平和无偏见的招聘决策。

新加坡数据中心需求外溢，东南亚新增容量仍受电力约束：穆迪评级报告预计，南亚和东南亚数据中心未来四至五年的年复合增长率将达到24%，目前运营中的容量超过3.5GW，到2030年有望翻倍。报告指出，新加坡仍是区域最成熟的数据中心枢纽，但受土地和电力限制影响，新增需求正向马来西亚、印尼、泰国和越南等市场外溢。不过，这些市场的数据中心扩张同样面临电力供应、审批流程和基础设施配套等约束。

活动

亚洲第一！BEYOND Expo 2026 圆满收官：5月30日，BEYOND Expo 2026在澳门威尼斯人金光会展进入收官日。四天会期内，大会吸引来自全球120多个国家和地区的30000余名参会者，其中海外参会者占比达40%。展区汇聚近800家参展企业，海外展商占比达30%，让澳门现场形成覆盖企业展示、产品体验、产业讨论和国际交流的科技现场。

同时，本届BEYOND Expo期间，作为亚洲最大的科技媒体日，BEYOND Expo 2026媒体日也在大会首日汇聚200余家全球媒体、KOL、YouTuber及内容创作者，总粉丝量高达2600万，海外媒体占比达50%，并助力70家优质展商完成开幕首日的集中亮相。