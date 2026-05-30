会踩奶的 AI 仿生小猫挂坠，撸多了就炸毛

不知道你有没有过这样的感受：市面上的智能穿戴设备要么主打极限运动监测，要么堆满了各种健康数据，戴在身上像个时刻监督你的健康教官。明明是为了提升生活品质，结果反而平添了不少数据焦虑。

那些追求硬核参数的产品，似乎从来没有真正关心过大多数普通人的需求。我们不需要每天跑马拉松，也不需要精准到每一次心跳的数据分析，只是想要一点能让身心放松、带来情绪陪伴的小美好。

在BEYOND Expo 2026上，我就遇到了一家试图打破这种行业惯性的公司——叩梦科技。该公司在展会上首发了名为“咕噜咕噜”（GoroGoro）的仿生AI挂坠。与其说这是一款硬件，不如说它是猫咪可爱放大器。

在仅有几十毫米、重约几十克的超轻机身内，叩梦科技为其塞入了5颗磁悬浮线性马达矩阵与一颗超强AI算法大脑，续航号称能达到2个月。挂坠外部配有一颗铂金硅胶材质的超大猫爪肉垫，触感接近真实猫咪。

这款AI挂坠能模拟20-150Hz的猫咪原生振动波，并自带“呼噜模式”与“踩奶模式”两大功能。当它的震动马达开启最高三倍强度模拟时，想象一下三只小猫乖乖趴在你胸口的治愈幸福感。

该设备的交互逻辑也有所不同。现在很多智能硬件都在拼命堆功能，非要绑定App才能用，但叩梦科技反其道而行之，选择做减法。咕噜咕噜做到了“四无”：没有蓝牙、WiFi、APP，甚至全身找不到一个物理按键。拿到手就能玩，没有任何使用门槛。用户所有的互动全靠触碰它的两只小耳朵。

据动点科技了解，它内置了细腻的AI情绪模型：撸多了会傲娇炸毛，冷落了会撒娇求撸，甚至还有饥饿、护食和休眠等生理情绪。陪伴得越久，它的性格就越独特，最终演变成完全属于用户的贴身赛博宠物。

这种将感性浪漫与理性科技深度融合的底层逻辑，其实源于叩梦科技创始人李玉麟一次直击痛点的生活观察。他曾无奈地发现，自己身边的女性亲友对市面上的智能穿戴设备普遍抱有抵触情绪，理由惊人地一致：太丑、太大、太重。这让他深刻意识到，整个行业长期受限于单一的男性视角，习惯用生硬冷酷的材质和单一的厚重形态，粗暴地忽略了女性对颜值、轻盈感以及情绪价值的核心需求。

为此，叩梦科技发起了“超越偏见”（Beyond Bias）计划，呼吁行业跳出性别、人种、外貌的刻板印象，关注被忽略的群体。无论是在智能腕表产品线上针对特殊皮肤状态的传感器优化、摒弃标准人的个性化AI算法，还是咕噜咕噜AI挂坠，其核心都在于用科技平权，让不同体质、不同心理诉求的大众都能感受到被尊重的普惠化关怀。

据悉，叩梦科技的智能穿戴产品已打破底层壁垒，获得iOS、Android与HarmonyOS三大生态的官方认证。未来，公司将继续深耕人口基数庞大且需求旺盛的亚太市场，通过结盟地方头部代理商快速铺开渠道。