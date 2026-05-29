什么 AI 工具能让视频编辑告别“找素材大半天”？

在于澳门举办的BEYOND Expo 2026上，一款名为小欧（OttoBox）的视频创作助理吸引了众多专业内容生产者的目光。笔者在现场就遇到了有MCN人士到展台问询视频创作之事宜，可见视频内容创作者对这类工具有非常迫切的需求。

当整个行业还在热烈讨论云端大模型将如何重塑数字世界时，这款定位为“新一代全模态内容AI创作大脑”的产品，已经率先在端侧发力，试图彻底重构传统视频生产的整个工作流程。作为联汇科技今年推出的核心产品，小欧也是公司“让每一个智能终端都配备人类级大脑”这一愿景落地的重要创新之一。

在联汇科技看来，真正的人类级大脑不该只待在云端的屏幕里跟人对话，更要能真正理解物理世界，并实实在在地解决现实中的问题。做过视频的人都深有体会，素材检索和剪辑往往是整个流程中最耗时耗力的环节，而小欧则能把整体创作时间压缩90%。

动点科技了解到，联汇科技用AI原生思路重新构建了整个系统，打造出了所谓端侧确定性。小欧不是在普通软件上简单加个AI插件，而是基于自研的端侧多模态大模型OmModel，构建了AI Drive、AI Finder和AI Agent三位一体的完整体系。

只要素材一入库，AI Drive全球首个跨模态文件自主管理工具就能从底层完全解析它的内容。特别是它内置的AI Finder视频搜索引擎，用户只要输入一句话，系统就能在毫秒级精准定位到目标片段。以前找一段素材平均要花30分钟，现在可能只要10秒。找到素材之后，AI Agent执行引擎会基于对内容的深度理解，根据你的指令自动完成粗剪、高光提取甚至脚本撰写。

很多企业在采用AI工具时，最担心的就是核心数据安全问题。联汇科技给出的解决方案非常直接：让AI长在设备上。小欧推出的OttoBox AI Studio旗舰一体机，采用端侧部署架构和软硬一体的算力底座，真正做到了开箱即用。也就是说，企业所有的核心视频素材和数字资产都不用离开本地硬盘，天然满足最严格的数据安全和合规要求。再加上精细的团队权限管控体系，这种自带AI大脑的私有化系统，让电视台、MCN机构、影视公司这些专业内容生产者，不用再在智能化效率提升和核心数据安全之间做两难选择。

在整体战略布局上，联汇科技目前采用了”以商业闭环驱动技术进化，以开源生态拓展应用边界“的双轮驱动策略。一方面，他们正在电商、专业媒体这些对视频生产力需求最迫切的垂直领域，加速小欧的商业化普及；另一方面，他们也计划通过技术开源来提升行业标准，吸引更多生态伙伴一起覆盖更多长尾场景，用生态的力量反过来推动核心技术的进步。