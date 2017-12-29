诺基亚 1 或明年 3 月推出，将是一部 Android Go 设备 新闻

据印度新德里电视台 Gadget 360 报道，HMD Global 正打算在明年 3 月推出入门级 Nokia 1 智能手机，这将是一款加入了 Android Go 计划的设备。

俄罗斯记者 Eldar Murtazin 介绍称，Nokia 1 将搭载轻量级的 Android Oreo（Go Edition） 操作系统，拥有 1GB 内存和 8GB 存储，它还将拥有一个 720p 的屏幕。Nokia 1 将在俄罗斯和其他新兴市场推出，售价 5990 卢布（约 680 元人民币）。

作为一款 Android Go 设备，Nokia 1 将预装一些 Google 应用，譬如 Files Go、Google Maps Go 和 YouTube Go 等。Murtazin 还表示，中国手机厂商华为也在研发 Android Go 设备，预计会在明年发售，价格也会与 Nokia 1 接近。

Android Go 是 Google 今年提出的一个轻量级操作系统解决方案，它能使一些入门级设备无障碍地运作，Android Go 对手机的配置要求很低，通常能够在 512MB 或 1GB 内存的设备上运行。



