诺基亚 1 或明年 3 月推出,将是一部 Android Go 设备 新闻

据印度新德里电视台 Gadget 360 报道,HMD Global 正打算在明年 3 月推出入门级 Nokia 1 智能手机,这将是一款加入了 Android Go 计划的设备。

俄罗斯记者 Eldar Murtazin 介绍称,Nokia 1 将搭载轻量级的 Android Oreo(Go Edition) 操作系统,拥有 1GB 内存和 8GB 存储,它还将拥有一个 720p 的屏幕。Nokia 1 将在俄罗斯和其他新兴市场推出,售价 5990 卢布(约 680 元人民币)。

作为一款 Android Go 设备,Nokia 1 将预装一些 Google 应用,譬如 Files Go、Google Maps Go 和 YouTube Go 等。Murtazin 还表示,中国手机厂商华为也在研发 Android Go 设备,预计会在明年发售,价格也会与 Nokia 1 接近。

Android Go 是 Google 今年提出的一个轻量级操作系统解决方案,它能使一些入门级设备无障碍地运作,Android Go 对手机的配置要求很低,通常能够在 512MB 或 1GB 内存的设备上运行。