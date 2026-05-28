想睡好，你可能缺一个柔性拥抱

说起具身智能，你大脑中第一个冒出来的是不是冷冰冰的人形机器人？现实情况是，大多数企业都聚焦于能够执行复杂家务劳动的刚性机器人。实际上，在家庭可介入场景中，约30%偏向于任务自动化，而高达70%的需求则更接近于陪伴、照护与生活支持。在这片占据大头的家庭支持场景中，位于深圳市龙岗区的弘火智能选择了一条从柔性具身智能切入的差异化道路。

这家成立于2023年底的初创企业，没有急于让机器人去厨房洗碗，而是将目光投向了现代人最隐秘也最普遍的痛点——睡眠与身心健康管理。

公司在去年12月刚刚完成了高瓴创投的天使轮融资；支撑其获得头部资本青睐的，是一支跨界团队。通过内部设立的柔性机器人与睡眠神经科学两大实验室，弘火智能将机器人、神经科学、心理学、工业设计与材料工程深度融合。这种跨学科的研发体系，让他们的产品不再是冰冷的机械外壳，而是能够通过人机交互与物理触觉与人产生情感连接，进而改善身心状态的新一代智能载体。

弘火智能首款推向市场的睡眠伙伴名为MoYa，它将柔性机器人技术、节律安抚机制与心智智能体结合在一起。

在探讨现代人睡眠障碍的根源时，业界普遍认为除了蓝光刺激和咖啡因摄入，压力应激导致的皮质醇水平居高不下是另一个核心元凶。弘火智能认为，降低皮质醇的关键在于让身体重新获得安全感，而拥抱正是人类在进化过程中形成的、最能有效提供安全感并降低皮质醇的物理行为。

基于这一理念，MoYa打造了拟人拥抱与节律安抚功能。它通过柔性气动结构从多方向环抱身体，提供实时变化的深压刺激，再辅以模拟安抚性轻拍的稳定气动节律，帮助紧绷的身体从高度警觉状态逐渐过渡到平稳放松。

在BEYOND Expo 2026媒体日现场，笔者也去拥抱了MoYa：它会“呼吸”、腹部能发热，充气后的双臂紧紧抱住我，即刻有了安全感；你还能与它对话，让它给你讲故事放松……

除了物理层面的安抚，MoYa在软件端的心智陪伴同样占据着重要比重。对于许多睡前念头不断涌现、大脑无法停止运转的人群，MoYa内置的AI对话系统能够感知用户的状态和环境，通过低刺激的引导式沟通，清除杂念并缓解内在紧绷。这种被称为“关系性卸压”的交互方式，为大脑提供了一个表达与释放的出口。

此外，系统还会逐步积累用户的个人生活模式，以此帮助用户发现真正影响其睡眠与压力的习惯及环境因素。面对这种长期陪伴必然带来的数据隐私担忧，据动点科技了解，弘火智能已聘请专业服务机构设计了严格的数据保护方案，并将数据删除的控制权完全交还给用户，允许在App端随时自主清除。

从实际使用场景来看，MoYa并没有将自己局限在卧室内。除了应对夜晚身体烦躁、经期及疲惫等身体敏感时刻，或是伴侣日常节律不同导致的分离焦虑外，它的应用边界正向沙发、办公室甚至差旅途中延伸，随时为用户创造休息空间。

团队告诉我，为匹配更广泛的场景，未来的轻量化演进已成为团队既定的优化方向。在保持现有柔性机器人形态优势的基础上，弘火智能计划对本体进行改造和优化，并在下一阶段的产品中引入可选配的视觉模块，赋予机器人更积极主动的交互能力。

目前，MoYa的硬件打样已趋于稳定，预计在今年7月前即可达到量产状态。团队现阶段的核心精力正集中于软件端智能体的精细打磨，以迎接9月份的正式上线。随着产品即将推向市场，弘火智能也计划在BEYOND Expo 2026结束后开启新一轮融资，以保障后续的量产发货与商业化落地。

放眼未来，弘火智能前三年将深耕睡眠安抚市场，五年后会随后逐步向情绪支持、家庭沟通乃至老人轻护理等更广泛的家庭生活支持场景渗透。