推出人工严选房源选择后,Airbnb 想每年接待 10 亿人 新闻

正如你所发现的,Airbnb 已不再只是一个“比酒店便宜”的选择,它已成长为全球最大的短租平台,也该用新的产品形态来适应大量用户需求了。根据此前彭博社的报道,2017 年 Airbnb 营收 26 亿美元,利润为 9300 万美元。Airbnb 官方称已经在 8.1 万个城市里拥有 450 万套房源,过去十年里入住过的访客人次超过 3 亿。切斯基称,Airbnb 计划在 2028 年实现每年接待房客 10 亿次。但机遇同时也伴随着挑战。



“我们面临着一个挑战,即现在的 Airbnb 平台是在它还很小的时候设计的。” 切斯基说。也就是说,由于“Airbnb 现有产品形态始于创办初期的设计”,起初人们把它当作一个“比酒店便宜”的选择,随着公司成长,必须用新的产品形态来适应大量用户的需求。为此它最新发布了几项新的大改变旨在于赋予这家独角兽新的增长点。

为了优化房源搜索功能,爱彼迎将会在平台上添加 4 个全新的房源类型——度假屋 (Vacation Home)、特色房源 (Unique)、住宿加早餐 (B&B) 和精品酒店 (Boutiques)。全部 7 种房源类型都将在今年夏天正式上线;为了满足不同的旅行需求,爱彼迎发布“精选房源系列(Collections)”, 无论你是准备全家出游,商务旅行,亦或深度出游,聚会欢庆,你都能够在爱彼迎平台上找到合适的房源满足不同旅行场景的需要;

全新房源分级 ——爱彼迎 Plus 每一个符合该项标准的房源都经过了严格的人工甄选,确保达到最优的品质和舒适性。“爱彼迎 Plus”专为那些寻求更美观的房源、更出色服务的房东以及更舒心住宿体验的房客们而设计,第一批位于 13 个城市的 2,000 个“爱彼迎 Plus“房源现已开放预订。每一个“爱彼迎 Plus”房源都经过人工严选,通过了包括清洁度、舒适性和设计风格等在内的 100 多项认证标准;爱彼迎 Beyond 高端奢华房源是继去年收购 Luxury Retreats 之后,爱彼迎今天预告了其旅游平台的最新标准——“爱彼迎 Beyond”。预计将在今年春天发布的“爱彼迎 Beyond”, 它结合了最优质的房源,独一无二的专属体验和高端服务,为房客度身定制旅行的各个环节。

据记者了解到:上海将是中国首个上线 Airbnb Plus 的城市,预计到今年年底前,北京和成都也会相继上线 Airbnb Plus。Airbnb Plus 是奖励老用户并保证房源质量的方法。“Airbnb Plus 是对那些付出了更多精力和时间的房东的奖励。”Airbnb 联合创始人之一、首席策略官,也是中国区主席 Nathan Blecharczyk 在接受《第一财经周刊》专访时说道。目前北京和成都的房源检查和拍摄工作正在进行中。

一个平台规模在 81,000 座城市中拥有 450 万套房源的时候,不能再要求像是早期用户那样手动筛选不同需求环境下的房源,而是应该由平台将其简化。这是更人性的科技公司所为,也是吸引更多用户的附加优势。爱彼迎联合创始人、首席执行官兼首席社区官 Brian Chesky 说道: “10 年前,我们从未想过有一天爱彼迎会发展得如此壮大。当时,人们还觉得‘让陌生人住进自己的家里’是一个令人匪夷所思的想法。但现在,每天都有几百万人住在别人的家里。而我们希望能更进一步,以更好地支持和发展我们的社区。我们的目标是在 10 年之后,每年都会有超过 10 亿人通过爱彼迎平台尽享旅行的魅力。”这不是一个小目标,它为此要做的也不止于讨好房客和房东,它要面对的是如何和强大的酒店业较量。而我们更为关心的则是,它在中国与已经大步迈进的 探路者 如何竞争以及何时能够盈利的问题。 唯一可以避免的是,它现在没有急迫 IPO 的计划与压力 。

