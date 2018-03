MWC 2018 大展过半,你给各大手机厂打几分? 新闻

我们从白雪皑皑的巴塞罗那向大家问好。诚然,世界移动通信大会(MWC)还有几天才闭幕,但目前所有知名智能手机厂商都已开完发布会,纷纷发布了新产品。

有鉴于此,现在对各大知名手机厂商在 MWC 大展上的表现打分,时机似乎堪称完美。如果没有任何不可预见的情况发生,以下即是本周 MWC 大展上最大的赢家和输家。

HMD(诺基亚)

HMD 连续两年在 MWC 展会上大放异彩,推出了又一款让人不禁想起诺基亚昔日辉煌的新产品。这一次则是复刻了《黑客帝国》里面经典的 诺基亚 8110 滑盖手机设计 ——这款手机支持 4G 功能,以及大量颇受欢迎的社交媒体应用,当然还有《贪吃蛇》。此外,HMD 还推出了涵盖入门、中端、高端的四款智能手机,并宣布加入谷歌“Android One”计划,借此“打头阵”的意图也暴露无遗。

得分:9 分(注:满分 10 分)

HTC

台湾手机商仍然处于挣扎,似乎与日新月异的智能手机行业正渐行渐远。HTC 本周在 MWC 大展上发布的重磅新品充分体现了它对 VR 技术的重视——该公司已在该领域投入了越来越多的资源。在智能手机市场,HTC 已经跟不上潮流,Vive 今年仍然占据着 HTC 展台上最显著的位置。

得分:3 分

华为

在 乏善可陈的 CES 大会 结束之后,华为本可以成为 MWC 大展的赢家。当然了,华为只要在巴塞罗那发布一款新的旗舰手机,绝对有助于实现这一目标。但是,华为仅仅推出了两款很一般的新平板电脑以及一款类似 MacBook 的笔记本电脑(摄像头位置很不舒服)。为了不让自己完全被遗忘,华为在 MWC 会议中心门外停了一辆超大卡车,提醒人们华为 P20 的确会在不久后发布——这款手机将于下个月问世。尽管如此,华为在 MWC 大会上演示的自动驾驶汽车技术却赚足了眼球。

得分:5 分

联想

联想在移动领域非常安静,但该公司确实在本届 MWC 大展上发布了多款备受注目的笔记本电脑。最有意义的是售价 219 美元的 100e。这款 Chromebook 笔记本电脑的配置中规中矩,但看起来几乎坚不可摧,上面那张有些模糊的照片就是证据。与此同时,外泄的联想 Moto E5 渲染图也提醒 MWC 大展上的观众,摩托罗拉仍然没有退出历史舞台。

得分:6 分

LG

LG 在 MWC 大展上发布的重磅产品总给人一种“换汤不换药”的感觉。该公司在本周宣布,将重新发布一款好像是经过导演剪辑的 V30 旗舰版本,这款产品的名称也很拗口——V30S ThinQ——该产品具有基于 AI 的图像识别功能,旨在改善照片质量。这是一个很酷的噱头,但最终证明它可能更新奇,而不是更实用。但更为重要的是,V30S ThinQ 标志着该公司开启了新的 6 个月升级周期。在这个周期内,LG 将在两个重大升级之间提供最新旗舰产品的强化版。

得分:5 分

三星

在本次大展正式开幕之前,三星其实就已成为 MWC 的大赢家。在 CES 大会上,三星宣布将在本月发布一款重磅产品,使得外界早早将关注的焦点放在了 MWC 大展上。借着这股东风,三星也成功地一直吸引着人们的眼球。MWC 已经开幕几天时间了,在三星的主要竞争对手中,几乎没有一个能与之争夺这一头衔。即使对三星来说今年不是一个重要的年份,但很难想象有哪家厂商能够与世界上最大的智能手机制造商的新旗舰产品进行竞争。

在大多数人看来,Galaxy S9 并不是一款革命性产品,但它带来了足够稳固的升级,在让三星忠实拥趸满意的同时,还能继续保持与 iPhone X 和苹果其他产品的竞争力。正如三星所承诺的那样,Galaxy S9 大部分升级都与相机相关 ,通过双光圈摄像头改善了低光拍摄能力,同时还有支持 Bixby 技术的实时翻译功能。

Galaxy S9 的 AR Emojis 无疑是有点惊艳的功能,但三星与迪士尼达成的合作协议,才是让推出 Animoji 之后的苹果感到担忧的事情。三星还升级了 DeX 基座,同时承诺新版 Bixby 也即将推出,继续向主要竞争对手施压压力。

得分:8 分

索尼

这家日本电子巨头在今年的 MWC 展会上推出了 XZ2 和 XZ2 Compact。这两款产品很有可能会遭遇长期困扰 Xperia 的那些问题,而且永远不会成为索粉真正期待的那种智能手机。但 XZ2 和 XZ2 Compact 的发布标志着索尼改变了原有策略,如今索尼更严肃地将这些设备看作是消费类产品,而不仅仅是展示其相机技术的东西。

在巴塞罗那举行的发布会上,索尼重新向观众介绍了 Xperia Ear Duo,同时还不忘借机嘲笑三星,称该公司早在去年就发布了自家的 Super Slow Motion 超慢动作摄像技术。当然,如果没人购买,所有这一切都失去了意义。索尼还暗示即将推出自家低光拍摄功能,但并不准备提供具体的发布时间。

得分:6 分

小米

虽然这家智能手机厂商在过去几年一直保持着稳定的发展势头,但在本周的 MWC 大展上却并没有推出什么产品。当然,小米在 MWC 也有一个展位,但那是为第二天的重磅产品发布准备的。尽管如此,小米发言人确实在 Twitter 上面表示该公司即将发布重要产品,暗示这款产品可能是搭载骁龙 845 的小米 MIX2s。

中兴

中兴近一周表现相当抢眼,在 MWC 大展推出了一款新的 中端 Blade 手机 ,这款产品具有一些高级功能,比如双镜头摄像头。该公司还透露,Tempo Go 将成为第一款在美国上市、搭载 Android Go 系统的手机。Android Go 是谷歌开发的移动操作系统,专为具有严重硬件限制的低成本手机设计。

得分:6 分

其他

苹果 从未参加过 MWC,但他们的影响力依旧无处不在,因为人们只要一说到三星的新手机,就会提起 iPhone X。

TCL 黑莓 品牌计划无斩获。在去年的 MWC 大展上,KeyOne 曾经大放异彩,今年,零分。