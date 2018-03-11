全球投融资事件每周概览（3.5-3.11）

本周海内外投融资消息：上上签电子签约完成 1 亿人民币 B 轮融资；布比区块链宣布完成 1 亿元人民币 A 轮融资； K12 品牌成长保完成 1.5 亿元 B 轮融资 ；凯叔讲故事获得 1.56 亿元 B+ 轮融资；斗鱼完成腾讯独家投资的新一轮 6.3 亿美元融资……海外市场消息：WeWork 正在收购搜索引擎优化公司 Conductor；亚马逊收购英国和爱尔兰云游戏平台 GameSparks ；三星电子已完成对 AI 搜索引擎创业公司 Kngine 的收购 ；Magic Leap 获沙特主权基金 4.61 亿美元融资 ……

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国内投融资事件

3 月 5 日，电子签约云平台“上上签”（BestSign）宣布完成 1 亿人民币的 B 轮融资，本轮融资由晨兴资本领投，老股东经纬中国、DCM、顺为资本和 WPS 全部跟投。华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。本次融资后，公司将引入包括区块链技术在内的各项新技术，为全球用户推出更加方便快捷的电子签约服务。

上上签成立于 2014 年 8 月，其面向企业和个人提供实名认证、在线签署、合同存管、诉讼支援、保险赔付等覆盖电子合同全生命周期的专业服务，帮助用户提升交易效率、节约寄送成本、实现合同管理电子化。上上签同时致力于强化区块链在客户实名、协约签署、管理、维护和合同保障方面的应用，利用区块链技术的优势去中心化，创建可靠并且便捷易用的云服务。目前，上上签平台日签约量已超过 1000 万次，累积年签约量达十亿量级。

3 月 5 日消息，区块链公司布比于去年 11 月完成了最新一轮（A 轮）融资， 金额为 1 亿元人民币。本轮融资由新链创投、盘古创富、博将资本、长江国弘和步长集团等投资，资金主要用于技术研发和市场运营，一方面建立供应链金融的行业区块链网络，成为产业价值的连接器，另一方面打造公共区块链网络，支撑数字资产流通和物联网价值传递。

据了解，布比的区块链平台分为基础框架层和应用适配层，其底层基础框架为区块链提供基础服务，而应用适配层则是为上层应用提供所需的功能组件，同时也为应用系统开发提供接口和 SDK。 2016 年 6 月，布比区块链于完成 Pra-A 轮融资，金额为 3000 万元人民币。该公司在 2015 年完成 1000 万元人民币天使轮融资。

3 月 6 日消息，北京金客科技有限公司获近千万元 Pre A 轮融资，本轮资方为国内领先的新锐投资基金浅石创投。据悉，本轮融资将用于增强产品功能与改善用户体验的道路中助力。此前，“金客拉”曾于 2017 年 9 月获得上市公司背景的投资平台银和国瑞天使轮融资。

“金客拉”旨在通过业务交易发展高端人脉网络，通过高效的名片管理工具帮助用户沉淀人脉，提高业务对接效率。其业务范围覆盖股权、债权、新三板、上市公司、牌照交易、份额交易等细分业务。目前，“金客拉”已入驻 3,100 多家金融机构。下一阶段它将推出精品项目板块，利用大数据技术获取市场上最真实、直接、优质的大量项目信息和买方资源数据并加以清洗和认证，建立平台的增信体系，进一步开发完善智能匹配算法，研发智能分析功能，让用户的产品体验更完善，并完成第一阶段的推广。

K12 品牌成长保完成 1.5 亿元 B 轮融资，真格教育基金领投

3 月 6 日消息，K12 在线素质教育品牌成长保完成了 1.5 亿元 B 轮融资，由真格教育基金领投，歌斐资产、基因资本、昆仲资本和达晨创投跟投。本轮资金将用于师资团队扩充和技术产品的完善。此前，成长保还在 2017 年 2 月获 Pre-A 轮融资，2017 年 7 月获 A 轮融资。

成长保成立于 2012 年，由咨询类产品逐渐转为教育类产品，致力于为 4-12 岁儿童提供优质的在线思维训练，其三大真人直播在线互动课程，通过更好的交互和游戏式教学，培养和提高孩子的专注力、创造力、逻辑思维能力等 7 大能力。截至目前，成长保拥有近万名用户，2017 年的年收入增长率达到 36%，续费率达到 83%。今年，成长保将专注于场景赋能和体验赋能，加入 AI 和体感等技术进行交互教学，实现全自动排课、学习效果记录等功能。

汇联易获软银中国、蓝湖资本等投资的 5000 万元 B 轮融资

3 月 6 日，“汇联易”宣布已获得软银中国、蓝湖资本、众麟资本投资的 5000 万元 B 轮融资。2016 年 9 月，其获得了 3000 万元的 A 轮融资，由蓝湖资本、软银中国、汉得信息等共同投资。

汇联易成立于 2016 年 8 月，定位于一站式商旅及费用管理 SaaS 平台。其围绕老板、财务、员工，业务覆盖企业费用预算、企业费用管控、员工费用报销、发票合规审核、财务系统集成，以及员工商务活动相关的出行、住宿、宴请等服务去年，汇联易新增大客户数 119 家，覆盖滴滴出行、携程商旅、京东、饿了么等多个企业级消费领域。在过去的 19 个月里，累计处理报销单据 30 万张，其中机票金额超过 2 亿元。

凯叔讲故事获得 1.56 亿元 B+ 轮融资

3 月 7 日，凯叔讲故事宣布获得 1.56 亿元 B+ 轮融资，由微影资本、正心谷创投、上海坤言投资领投，挚信资本以及前海母基金跟投。这是成立三年多来，凯叔讲故事完成的第四轮融资，融资总金额超 2.6 亿元。本轮融资后，凯叔讲故事将利用已有 IP 布局线下，打造形象实体店，将非课堂儿童教育带入幼儿园，并继续与国内知名母婴品牌和渠道商合作开展线下销售，继续招募城市合伙人。

凯叔讲故事由原中央电视台主持人凯叔于 2014 年 4 月创立，主要在微信公众号和 APP 上发布音频儿童故事。从数据上看，凯叔讲故事至今共发布 4000+个故事，原创内容代表作有：《凯叔西游记》、《凯叔 365 夜》、《凯叔讲历史》、《凯叔三国演义》、《声律启蒙》等；平台累计用户达 1400 万+，播放次数超 19 亿次，人均每天停留时间约一小时。精心打磨的内容是凯叔 IP 的基石，凯叔表示，他们并不担心打开率下降的问题，目前凯叔 365 夜单个栏目每天打开率也在 40%~50%。

3 月 7 日，中国机器视觉导航定位方案商“速感科技 ”全资收购智能家居创业公司“北京辰天科技有限公司”。本次收购完成后，原“辰天科技”数位高管成员悉数加入速感科技，原创始成员吴旻升博士任公司“首席科学家”。

“辰天科技“是一家在智能家居领域有着深厚背景及研发实力的创业公司，主营方向为软硬件一体化的智能家居解决方案。而速感科技是以机器视觉为核心的人工智能创业公司和视觉解决方案提供商，公司成立于 2014 年，目前主要产品为：以嵌入式视觉芯片为载体的视觉传感器、高精度控制器和硬件决策控制平台，帮助行业用户利用低成本、高效的视觉融合技术解决空间中智能移动设备的感知、定位、导航、规划等关键应用问题。

3 月 8 日，斗鱼完成新一轮 6.3 亿美元的融资，由完成，并与腾讯深度战略绑定。去年上半年，斗鱼完成 D 轮融资，由招银国际领投，南山资本通过元禾母基金跟投，还借此引入了国资和银行系资本；2016 年 3 月，获腾讯、红杉资本中国、南山资本 1 亿美元 B 轮融资，同年 8 月，完成 C 轮 15 亿人民币融资，由凤凰投资与腾讯领投。

据了解，斗鱼在 2017 年整体营收有突破式的增长，其中广告和游戏联运营收有比较明显增加，另外也在创新付费的互动玩法。早在斗鱼在宣布 D 轮融资的同时，公司就已完全进入了盈利状态，并在积极对外投资。本轮融资或许是斗鱼 IPO 前的最后一轮融资。今年 1 月，路透社旗下 IFR 报道称，斗鱼计划在 2018 年赴港上市，募资额为 3 亿至 4 亿美元。

3 月 8 日消息，欢聚时代旗下虎牙直播完成了新一轮（B 轮）融资，腾讯以 4.6 亿美元价格战略投资虎牙直播。据悉，这是虎牙直播迄今为止获得的单笔投资金额最大的投资。虎牙直播上一轮融资是 2017 年 5 月的 7500 万美元 A 轮融资。本轮融资后，欢聚时代仍会保持对虎牙直播的控股权。

3 月 6 日，虎牙直播开启了赴美上市之旅 ，该公司近期已经向美国证券交易委员会递交了申请文件，计划在美国进行 IPO。根据极光大数据在今年 1 月 16 日发布的 2017 年移动互联网行业榜单，在直播平台中虎牙直播的市场渗透率排名第三，仅次于斗鱼直播和 YY live。

民宿品牌路客获得顺为资本投资的 1 亿元 A2 轮融资

3 月 8 日，精品民宿品牌路客获顺为资本 1 亿元 A2 轮融资。此前，公司曾获得 3000 万元天使轮融资，真格基金领投的 5000 万元 Pre-A 轮融资，以及洪泰基金领投的数亿元 A 轮融资。据了解，本轮资金将用于扩大房源规模、完善技术支撑、提升运营效率，并开展家居新零售、城市旅行两块新业务。

路客成立于 2016 年，致力于打造有当地特色、有设计、有品质的精品房源。目前，路客在 55 个城市签约房源 1 万多套，去年接待入住用户超 150 万，GMV 达 2 亿，入住率保持在 70% 以上，平均每晚每套价格在 550 元左右，是行业水平的 2 倍。2018 年，路客计划发展 5 万套民宿 10 万间房，GMV 达 20 亿元。

3 月 9 日，家居云设计平台酷家乐 宣布完成 1 亿美元 D 轮融资，该轮融资由顺为资本领投、淡马锡旗下 Pavilion Capital 跟投，老股东 IDG 资本、GGV 纪源资本、云启资本、赫斯特资本、线性资本继续跟投，致远资本担任独家财务顾问。本轮融资完成后，酷家乐估值将达到 6 亿美金。

酷家乐于 2013 年 11 月正式上线，是一个 VR 智能室内设计平台。其实现“所见即所得”的全景 VR 设计装修新模式，能够早 5 分钟生成装修方案，10 秒生成效果图，一键生成 VR 方案，有效提升室内设计行业效率。

此前酷家乐曾完成多轮融资：2013 年 2 月获得王淮个人天使投资，这是他在成立线性资本之前的重点天使项目之一；2013 年 5 月，获得 IDG 资本数千万元 A 轮融资；2014 年 5 月，获得 GGV 纪源资本、IDG 资本、经纬中国、云启资本、赫斯特资本、线性资本等投资的千万美元 B 轮融资；2016 年 11 月，再度获得 B 轮老股东投资的数千万美元 C 轮融资。

海外投融资事件

大数据应用安全与管理公司 iManis Data 获 B 轮 1300 万美元融资

3 月 5 日消息，美国大数据应用安全与管理公司 iManis Data 获 B 轮 1300 万美元融资。本轮融资由硅谷风投 Canaan Partners、ONSET Ventures 、战略投资人 INTEL Capital、Wipro Ventures 和 Asset Plus 四家投资机构共同领投，资金将用于协助公司加速与巩固其在北美地区的企业销售，并试水全球销售的拓展规划。

iManis Data 成立于 2013 年，主要通过技术手段帮助用户降低数据管理难度。2015 年，其推出了第一代的产品 Talena 1.0，为企业大数据提供保护和数据管理，产品以 Hadoop 为基础，为企业应用数据提供无限延伸的 Petabyte 级别的数据保护。同时，公司采取最前沿的压缩技术，跨平台的全球删重与纠删技术，比目前单一平台提供的复制备份节省了 3-5 倍的空间和提高了数据备份的可靠性，如果数据出错也会被备份保留。无论是公有云还是私有云，产品都能提供相应的统一数据迁移与管理。

3 月 6 日消息，WeWork 正在收购搜索引擎优化公司 Conductor，这笔交易的金额未披露。目前，Conductor 已经筹集了超过 6000 万美元资金，投资方包括 Matrix Partners、Firstmark、Investor Growth Capital、Blue Cloud Ventures 和 Catalyst Investors。

收购完成后，Conductor 将继续作为一个独立企业运营，并保持自己的客户，Besmertnik 也将继续担任 CEO。与此同时，Conductor 将寻找把 WeWork 企业客户与其服务捆绑在一起的方法。此外，Conductor 将建立一个营销云，以服务企业市场，并计划将其服务扩展到其它类型的营销和广告中。

亚马逊收购英国和爱尔兰云游戏平台 GameSparks

3 月 6 日消息，亚马逊已经收购了英国和爱尔兰云游戏平台 GameSparks，并并将在本月 19 日召开的游戏开发者大会上展示该公司的服务。早在去年 7 月，就有媒体最早在报道了这项交易，当时传出的交易价格为 1000 万美元，不过当时亚马逊和 GameSparks 均未回应记者的置评请求。

GameSparks 是一种“服务型后台”，支持 PC、手机和游戏机等各种游戏终端。游戏开发者可以利用它在游戏中构建各种功能比如排行榜，然后管理它们，而且这些工作都将在云中完成。GameSparks 提供了跨平台的兼容性，支持所有的重要引擎和商店，包括 Unreal、Unity、PS4、XBOX、iOS、Google Play 和 Steam 等等。《愤怒的小鸟》的开发商 Rovio、育碧、Square Enix 和 Bandai Namco 以及很多独立开发商也都是它的客户。

三星电子已完成对 AI 搜索引擎创业公司 Kngine 的 收购

3 月 6 日，三星电子宣布其关联实体已在去年 10 月，收购了人工智能搜索引擎创业公司 Kngine 的全部股份，但其拒绝披露财务条款。据了解，Kngine 开发基于深度学习等 AI 技术的移动解决方案，后者可理解和回答问题。Kngine 最初于 2013 年在埃及开始运营，声称其引擎能够像人脑一样运转，不断阅读网页，理解内容并进行响应地更新，扩大知识库。

这一收购和三星发展 AI 移动解决方案的策略一致，包括智能机语音助手 Bixby。2016 年，三星斥资 2389 亿韩元 (约合 2.2210 亿美元) 收购了美国 AI 公司 Viv Labs。三星还在去年聘请了拉里·赫克 (Larry Heck)，后者在谷歌助理和微软“小娜”(Cortana) 开发过程中发挥了重要作用。

3 月 7 日消息，AR 设备商 Magic Leap 日前宣布获得了来自 沙特主权基金（The Public Investment Fund）的 4.61 亿美元融资，该公司表示，沙特阿拉伯的这个基金投资了 4 亿美元，“新投资方”贡献了其余金额的资金。据了解，这是 Magic Leap 的 D 轮追加融资。去年 10 月，该公司获得了 来自淡马锡控股的 5.02 亿美元 D 轮融资 。Magic Leap 称其 D 轮融资总金额达到了 9.63 亿美元，目前已经筹集了超过 23 亿美元资金。

3 月 8 日消息，智能恒温器制造商 Ecobee 最近完成了 6100 万美元 C 轮融资 ，该公司的总筹集金额达到了 1.46 亿美元。本轮融资的投资方有 Energy Impact Partners、Thomvest、Relay Ventures，以及最抢眼的亚马逊 Alexa Fund。

目前，Ecobee 已经占据了智能恒温器市场三分之一的份额。去年 5 月，Ecobee 推出了 内置 Alexa 的新款智能恒温器 Ecobee4，使得该公司成为首批为自家产品加入 Alexa 支持的公司。在 Alexa 的加持下，Ecobee4 可以实现控制其它智能家居产品、设定计时器，以及播报新闻等功能。

题图：123RF